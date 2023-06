Juan Batac: “Este deporte es mi cable a tierra y ocupa un lugar importante en mi vida”

Juan Batac comenzó a jugar al rugby en Los Miuras a los 4 años y, en la actualidad, se encuentra en el Club Atlético San Isidro (CASI), en la categoría M-19. Además, mientras continúa con la práctica del deporte que lo apasiona, estudia agronomía en la UBA.

El rugbier debutó en el equipo C del CASI, en febrero, y subió automáticamente al elenco B, por una lesión de un compañero. El juninense disputó sólo cuatro partidos ya que sus buenas actuaciones le permitieron llegar y mantenerse en el plantel A.

Batac, que transita su primer año de Facultad, habló con Democracia y contó su principal sueño en el rugby y lo que significa el deporte en su vida.

“Mi mayor sueño es jugar profesionalmente al rugby. Me encantaría, ya que ese mi anhelo desde pequeño. Ojalá lo pueda lograr”, indicó.

“El rugby es mi cable a tierra. Es un deporte que practico desde pequeño y es muy importante en mi vida”, expresó.

“Siempre quise jugar al rugby en Capital Federal, sabía que era otra realidad y que me iba a formar de otra manera. Estoy disfrutando mucho este presente”, manifestó.

El jugador del CASI comentó la magnitud del club ubicado en San Isidro y mencionó las diferencias con las instituciones de Junín.

“El CASI es un club enorme, vive una realidad completamente distinta al rugby de Junín. La estructura de la institución y la cantidad de gente que participa de los diferentes deportes es admirable”, afirmó.

“En cuanto al juego, si bien es similar, la capacitación que tienen los jugadores de acá es diferente, ya que se forman con otras herramientas”, aseguró.

Batac, que de chico práctico otros deportes como fútbol, tenis o básquet, contó cómo vivió el proceso de adaptación en el equipo porteño y en Capital Federal.

“El plantel me recibió muy bien, no soy amigos de todos, pero tengo un buena relación con la mayoría de los chicos. Me siento muy cómodo en el club”, indicó.

“En Capital vivo con mi primo y tengo a mis amigos cerca, eso me ayudó a poder adaptarme rápido y no extrañar tanto a mi familia que está en Junín”, manifestó.

El rugbier local comentó cómo fueron sus comienzos en el deporte y como se dio su llegada a la entidad ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires.

“Mi comienzo en el rugby fue en el club Los Miuras, allí juegue hasta la categoría M-18. Después, como me vine a estudiar a Capital Federal, decidió seguir jugando en el CASI”, indicó

“De muy pequeño comencé a jugar en Los Miuras, más que nada porque mi papá estuvo muchos años en el club y él me trasmitió la pasión por el deporte”, aseguró.

“Mariano Zinani, que fue entrenador mío en Los Miuras y ex jugador del CASI, me invitó a jugar en La Academia. De esa manera arranque mi etapa en el club”, afirmó el oriundo de Junín.

Batac, que entrena los miércoles y viernes en La Academia, explicó cómo es su rutina diaria en Capital Federal.

“Mi día arranca a las 5.30 para ir a la universidad. A la tarde almuerzo y después voy al gimnasio, cerca de las 15. En el club entrenamos los miércoles y viernes”, narró.

“El único día libre es el sábado, ya que el domingo juego, e intento salir a tomar mates con amigos o sino aprovecho para descansar”, declaró.

Por último, el exjugador de Los Miuras habló sobre el objetivo que se había puesto a comienzos de temporada y el anhelo que tiene a futuro en el rugby.

“Tener la oportunidad de jugar en la categoría A es algo enorme, no me lo esperaba. Mi objetivo en el arranque del año era estar en la C y mantenerme allí”, indicó.

“En la actualidad, mi primera opción es el rugby, me encantaría vivir de esto, sé que es difícil. Aunque también sé que tengo que tener un respaldo en caso de que no pueda cumplir mi sueño”, finalizó.