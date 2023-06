Uriel Rodrigo Muñoz: Pequeños grandes campeones

Nací en Junín en el barrio Loreto. Linda barriada, tranquila, de buena convivencia con los vecinos y donde hice un montón de amigos.

Cerca de mi casa había un campito donde todos los días se jugaba al fútbol. De hecho fiché para Villa Belgrano donde hice las inferiores y después pasé a Independiente.

Andaba bien en el fútbol, jugaba de defensor y con mi altura me defendía bastante.

Fui a la Escuela N° 41, cerca de mi casa. La actividad deportiva se daba en educación física.

En la escuela, algún que otro juego de cartas y ocasionalmente en el patio podíamos jugaral fútbol. Pero muy esporádico.

Había intercolegiales, pero yo participaba muy poco de ellos. Sí concurría al CEF para hacer alguna actividad extra.

Aparte del fútbol practiqué Taekwondo un año, y luego me dediqué al atletismo.

Mi papá y mi hermano hacían atletismo. Ellos empezaron a entrenar hace unos doce años atrás. Y andaban bien. Me llevaban a verlos a la pista. Tenía 8 años.

A los 13 años comencé a tomar las cosas más en serio, de manera profesional.

Siempre estuve en la Agrupación Galas de Junín y comenzamos con torneos más chicos.

Recuerdo que Gerardo González nos llevaba a los certámenes donde se podía pelear el podio y ahí me fui motivando.

Llegamos a las etapas provinciales donde la competencia era más aguerrida y estuvo bueno para alcanzar los campeonatos nacionales.

Me fue bien. En mi primer torneo de pista alcancé el segundo lugar. Luego en una etapa provincial de Cross me fue re bien porque gané y eso me entusiasmó para seguir cosechando logros.

Recién pude ir a competir afuera en el año 2021. Fue el primer campeonato sudamericano en Paraguay donde salí ubicado en el cuarto lugar, mejorando mi marca que fue fundamental. Esto me siguió motivando para progresar.

Un día mío empieza con la escuela. Luego un rato de descanso y si tengo alguna reunión o algo importante, lo cumplo. Después viene el entrenamiento de tres horas. Algunos días se agregan trabajos adicionales. Actualmente estoy tomando cursos de idioma inglés para ver si es posible ir a estudiar afuera.

Un fin de semana de competición se viaja dos días antes de la participación. Generalmente se compite los sábados y domingos.

Depende la competencia, se hace una descarga de kilómetros. Tres semanas antes se comienza con trabajos rápidos porque es para llegar mejor a la prueba.

La preparación de éste último torneo la tuve que hacer en Cachi, Salta. Un pueblito muy chico pero con gran altura sobre el nivel del mar.

La dedicación es exclusiva para el entrenamiento. Es como que uno se despeja de todo y evita los vaivenes cotidianos de la vida. Solamente hay enfoque en el atletismo.

Los primeros días fueron complicados. Se trabajó muy poco por la adaptación. Es como que falta el aire. Pero después te acostumbras y esa es la meta, para no tener diferencias con el resto de los participantes.

Ahora fui al Sudamericano U20 en Bogotá Colombia a 2600 metros de altura sobre el nivel mar.

La primer prueba la tuve un viernes, la más complicada de las dos porque fue más larga y sufrí un poco la falta de aire. Faltando unos quinientos metros, muchos chicos abandonaron, no pudieron seguir el ritmo. Se corrió muy por debajo del ritmo normal.

En 800 metros fue otra cosa porque la distancia era más corta. Por suerte pude salir campeón.

En realidad no iba tan confiado porque los números estaban por debajo de los competidores que esperaban ahí. Igualmente como tenía una medalla iba a dejar todo.

Cuando vi que después de la primera vuelta pasaba uno tras otro me motivé. Y ver que tenía al primero a mi alcance con resto para pasarlo, fue lo más lindo.

En realidad la sensación fue rara. Por lo general vas pensando algo, pero en ese momento no pensé. Le di con todo. En el instante que llegué a cruzar la meta no lo podía creer. Inclusive la marca que hice, 2.5 segundos menos que mi marca anterior.

Después, sacando cuentas fue increíble la marca por la altura en la que estaba compitiendo. Los tiempos entre cada competidor son muy finitos.

Lo que sigue es Concepción del Uruguay donde se hace el Grand Prix. Luego el Panamericano U20 en Puerto Rico.

A largo plazo estamos pensando en el Mundial U20 año 2024, porque con las marcas que estamos haciendo vamos a poder llegar.

Solamente voy a seguir entrenando para mejorar los tiempos y esperar.<