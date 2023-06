Con éxito, se realizó la remodelación de la cancha de pelota paleta del Club Junín

El Club Junín realizó una remodelación en la cancha de pelota paleta “Luis Muscariello”. El trinquete de la institución albirroja se refaccionó en los primeros días de mayo luego de muchos años. Además, un grupo de pelotaris creó una subcomisión para llevar a cabo distintos proyectos deportivos e institucionales, que tienen relación con fomentar la práctica del deporte.

Carlos Ciotta, integrante de la subcomisión, dialogó con Democracia sobre el inicio de la obra que se puso en marcha, el mes pasado. “La cancha estaba muy rota, es una edificación muy vieja. Debe ser una de las primeras edificaciones que se hicieron en el club cuando se fundó y pasó mucho tiempo sin hacerle un mantenimiento. Producto del uso y del paso del tiempo, se fue deteriorando”, manifestó.

“En definitiva, la cancha estaba olvidada y armamos un grupo de pelotaris porque nos dimos cuenta de que, sino hacíamos algo para arreglarla y ponerla en valor, se iba a deteriorar cada vez más con el paso del tiempo e iba a ser más difícil”, indicó.

Ciotta mencionó cómo se desarrolló la reforma, paso a paso, y cómo recaudaron los fondos necesarios para la mejora del salón. “Nos pusimos de acuerdo entre cuatro, Pablo del Rosso, Alejandro López, Gustavo Troilo y yo, y lo primero que hicimos fue juntar dinero porque, por lo que detectamos y porque hablamos con gente especializada, era un costo bastante alto”, declaró.

“Nos empezamos a mover, conseguimos un subsidio de dos diputadas (Alonso y Ricchini) y el club nos dio algo de dinero. Además, pusimos lonas con publicidades de empresas locales que nos dieron una mano gigante porque mucha gente jugó o está jugando a este deporte y sabe la realidad. Hicimos un asado y también hay chicos que juegan y donaron y, para sorpresa nuestra, nos fue muy bien con todos esos eventos”, expresó.

“Arrancamos con la remodelación los primeros días de mayo, hubo que hacer un arreglo en las paredes porque estaban todas rotas y fue un trabajo de albañilería que nunca se hizo. Después, se realizó un trabajo de pintura. La cancha es muy grande, llevó mucha materia primera para terminarla. El albañil hizo un trabajo fantástico”, destacó.

El pelotari le agradeció a los que colaboraron con la remodelación y resaltó la vigencia del deporte con el paso de los años. “Después de 15 días de un trabajo intenso, logramos que la cancha esté, otra vez, como nosotros (los pelotaris) queremos. Quedó hermosa. Un agradecimiento a todos los que colaboraron que fueron muchísimos. Nos fue muy bien y el resultado fue muy positivo”, afirmó.

“La paleta, históricamente, fue un deporte que se practicó mucho no sólo en Junín, sino en la mayoría de las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. No hay un pueblo o una ciudad que no tenga una cancha de pelota paleta, es un deporte muy particular. Tuvo un gran éxito hace muchos años atrás y, con los nuevos deportes y posibilidades, empezó a decaer. La idea de la formación de la escuelita de paleta es porque la gente que juega es grande y si vos seguís en esa postura, dentro de diez años, va a ver menos personas”, explicó.

Ciotta se refirió a los próximos proyectos y objetivos de la subcomisión y contó con qué finalidad se creó el grupo. “El club tiene otras prioridades y es entendible. Decidimos juntarnos, hablamos con la comisión directiva y le dijimos que queríamos armar una pequeña subcomisión, pero para poder organizarnos y hacer algo por la pelota paleta. Tuvimos una respuesta positiva de parte del club y la armamos”, aseguró.

“La idea es seguir trabajando porque el proyecto no pasa sólo por el arreglo de la cancha sino también queremos hacer una escuelita de pelota paleta porque no hay gente joven jugando y queremos llegar a los más chicos. Queremos afiliarnos a la Federación de la provincia de Buenos Aires para poder participar de los torneos provinciales, eso es algo que no podemos porque no estamos afiliados y también organizar campeonatos internos. Muchas cosas hay que hacerlas desde un trabajo serio, planificado, sistemático y con la conformación de una subcomisión”, sostuvo.

En la actualidad, la cancha se encuentra abierta de lunes a sábados y Ciotta afirmó que la mayoría asiste en horario vespertino.

“Van alrededor de 50 personas a jugar durante la semana. El domingo es el único día que no se juega, los sábados también se puede ir al mediodía y en la semana a partir de las 17. Hoy, la única cancha que está en condiciones en la Ciudad y la región es la del Club Junín. Queremos que no se muera y sostener este proyecto”, concluyó.