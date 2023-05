Historias de juninenses que practican hockey en otras ciudades

Valentina Prieto, Francina Ottaviano y Josefina Canone son juninenses que juegan al hockey en otras ciudades. Las deportistas se iniciaron en el deporte en los distintos clubes locales y, en la actualidad, se desarrollan y compiten en diferentes ligas.

Las atletas hablaron con Democracia sobre su presente en la actividad y sus aspiraciones en el aspecto deportivo y personal.

Valentina Prieto tiene 14 años y se encuentra jugando en la sexta categoría de River Plate. La deportista arrancó a jugar al hockey en Los Miuras y contó cómo llegó a Capital Federal.

“Conocidos de mi papá le pasaron el número de la coordinadora del hockey en River y me preguntó si yo quería ir a probarme. Obviamente le dije que sí. Fui y me dijeron que vuelva. Cuando volví a Capital, quedé de manera definitiva”, manifestó.

“Me vine con 13 años, estoy por cumplir 15 y este es mi segundo año en Buenos Aires. Mi familia me acompañó en esta aventura a ver qué tan lejos podía llegar. También, estoy estudiando en el Instituto River Plate”, indicó.

La juninense, que juega con el Millonario el Torneo Metropolitano en el campeonato A, se refirió a las diferencias y similitudes de los entrenamientos y realizó una comparación entre Junín y Buenos Aires.

“Los entrenamientos son bastante diferentes. Entreno tres días a la semana, dos horas (18 a 20) y se divide en una hora de palo y una de físico. Las prácticas son al cien por ciento y tenes que dejar todo porque los partidos son así, ida y vuelta. El desgaste físico es impresionante”, expresó.

Además, Prieto valoró su presente y recordó todo el trabajo que realizó para avanzar al mejor nivel de la competencia capitalina.

“Cuando quedé en River estaba en la tira B, el año pasado, pero todo el esfuerzo que hice, pude progresar y estar en la tira A”, aseguró.

Por su parte, Francina Ottaviano (24 años) se encuentra en las filas del equipo de Primera División del Hockey Club de Venado Tuerto. La juninense relató cómo transitó el proceso del cambio de domicilio de una ciudad a la otra y su deseo de seguir ligada al deporte.

“Estoy viviendo en Venado desde principios del 2023 porque mi novio vino a jugar al fútbol. Una de las cosas que más me costó dejar fue mi club y mis compañeras por eso, semanas antes de venir, agarré la computadora y comencé a buscar clubes porque quería seguir jugando”, expresó.

“El mismo día que encontré el club, mandé mensajes. A la semana siguiente, ya estaba haciendo la pretemporada con el equipo. Mis compañeras me recibieron muy bien y me pude adaptar rápido”, sostuvo.

Ottaviano, que tuvo sus inicios en el hockey de Sarmiento, contó las competencias que afronta su actual equipo y destacó la parte organizativa de los dos clubes.

“Las exigencias son similares, siempre se trabaja con los mismos objetivos. Ahora, jugamos el Torneo de la Liga de Venado Tuerto. A fines de marzo, disputamos el Torneo Regional de Clubes (CRC línea G) y salimos campeonas. En breve, se disputa la Copa Santa Fe y yo es la primera vez que la voy a jugar”, indicó.

“Tanto Sarmiento como el Hockey Club son dos clubes que tienen muy buena organización, muy buena predisposición y mucha gente detrás del deporte. En esta liga, hay muy pocos equipos con cancha de césped sintético. Cuando jugamos de visitante, se hace bastante complicado”, concluyó.

Josefina Canone, de 20 años, juega en el plantel superior del club Arquitectura (Primera A) en Capital Federal. La deportista se inició en Social a los 4 años, narró su historia y recordó cómo llegó al club de Arquitectura.

“En 2017, Arquitectura fue de gira a Junín y jugamos en contra. En ese momento, tenía 13 años y uno de los entrenadores del club me vio jugar y me llamó para ir a Buenos Aires.

Dije que sí y, ese mismo año, mi mamá y su novio me apoyaron y me llevaban una o dos veces por semana a entrenar allá”, manifestó.

“Salía del colegio, mi mamá me pasaba a buscar, nos veníamos, entrenaba y volvía. Llegaba a la 1 am a Junín y, al mismo tiempo, entrenaba en Social. Los sábados salía temprano e iba a jugar. Lo hice por un tiempo, pero después me quise volver para terminar mis últimos dos años en Social”, confesó.

La atleta local dio detalles del sistema de competencia y de juego y realizó una comparación con el deporte en Junín.

“Los entrenamientos y las exigencias son totalmente distintas. En Junín, siempre tuve un entrenador que fue muy exigente, pero la diferencia es que en la Liga Metropolitana de Buenos Aires todos los equipos son de alto nivel. Las exigencias, el planteo y las prácticas son superiores” declaró.

“Con Social ganábamos todos los sábados 10 a 0 y en Capital eso no se ve. Los partidos son de igual a igual, hay otro nivel de juego y todo es más avanzado. Además, tenes que darle atención a la alimentación, el descanso, la parte física y el gimnasio”, analizó.

Por último, Canone fue preseleccionada para el combinado argentino Sub-21 de hockey, más conocido como “Las Leoncitas”, y la deportista se refirió a las sensaciones de la convocatoria, que fue a principios de mayo.

“Fue increíble e inexplicable, una gran satisfacción y un reconocimiento por tanto esfuerzo de mi familia que, desde muy chica, me llevaron a entrenar y fue un desgaste enorme.

Hoy, pienso que es una locura lo que hicieron por mí. Estoy muy feliz porque siempre lo soñé y no me lo esperaba. Me sorprendió y lo estoy disfrutando al máximo”, expresó.

“Fue mi cuarta semana entrenando y la que viene la quinta. Son tres prácticas por semana, de dos a seis de la tarde y algunos días por la mañana. Hacemos una parte de cancha, otra de gimnasio y otra física, es muy exigente. La semana que viene se suma un día de entrenamientos. No es solo la carga horaria, hay un montón de cosas invisibles como la alimentación, descansar bien, que hay que darle atención todo el tiempo”, comentó.

Además, la juninense se refirió al nivel de sus compañeras en el seleccionado y recordó el esfuerzo que realizó en todos los años que le dedicó al deporte.

“No tuvimos ninguna concentración. Mis compañeras, casi todas, jugaron el Panamericano, el año pasado, y vienen con un ritmo bárbaro de entrenamientos. Estoy tratando de acostúmbrame y dando lo mejor que tengo. La posibilidad de representar al país es increíble y haré lo mejor que pueda”, aseguró.

“En 2017, cuando me llamaron para jugar en Buenos Aires, me costó mucho tomar la decisión de irme de Junín porque dejé de jugar con mis amigas, dejé de ponerme la camiseta de Social y de disfrutar con mis compañeras de toda la vida. Estuve siempre en el club, fue muy difícil y me costó incluso ya tomada la decisión. Yo sabía que si quería cumplir mi sueño o, por lo menos intentarlo, era un paso que tenía que dar y no podía desaprovechar la oportunidad. El mejor nivel del país está acá en Capital y si quería crecer lo tenía que hacer”, concluyó.