Jugaron en Salto Argentino la primera jornada del campeonato "Apertura 2023" de handball

Tal lo anunciado, se disputó la primera fecha del torneo "Apertura 2023" de la Liga organizada por la Asociación Juninense de Balonmano (AJUBAL), en la vecina ciudad de Salto Argentino.

Fue una jornada importante, ya que además de marcar el inicio del certamen, este evento de handball fue el deporte que inauguró el flamante Polo Deportivo “Raúl 'Ñato' Conti”.

Luego de un breve acto, encabezado por el intendente Ricardo Alessandro, el director de Deportes del Municipio de Salto, Guillermo Scarafía, y autoridades de algunas instituciones importantes de la ciudad, dio comienzo la fecha inicial del campeonato "Apertura 2023" del handball regional.

Los resultados

Los resultados de la primera fecha en categoría damas mayores, fueron los siguientes:

Handball Salto 18 vs. Escuela Municipal de Handball de Chacabuco Juveniles 28; River Plate de Junín 7 vs. Escuela Municipal de Handball de Chacabuco Mayores 16; y Handball Salto 20 vs. River Plate de Junín 16. Libre quedó el equipo del Club Atlético Independiente de Chivilcoy.

En cuanto a los caballeros, los resultados fueron los siguientes:

Handball General Pinto 22 vs. Handball Salto 18; Club Atlético El Fortín de Colón 24 vs. Handball General pinto 25; y Club Atlético El Fortín de Colón 28 vs. Handball Salto 17, habiendo quedado libre el conjunto de Rivadavia de Junín.

Segunda jornada y las posiciones

La segunda fecha del torneo se disputará en General Pinto, en el gimnasio que comparten la Escuela de Educación Primaria Nº 1 "Julio Argentino Roca" y el Centro de Educación Física Nº 58 "Ernesto 'Chasco' Fiorini".

Allí, el elenco de caballeros de Handball General Pinto será loca tras ganar la primera fechal, en tanto que en handball femenino, se disputarán encuentros amistosos con equipos de esa localidad vecina.

Al cabo de la jornada inicial de la competencia, así quedaron las posiciones en mujeres y varones:

Categoría mayores femenina: Escuela Municipal de Handball de Chacabuco Juveniles, 25 puntos; Escuela Municipal de Handball de Chacabuco Mayores, 20; Handball Salto, 15;

Club Atlético river Plate de Junín, 10 unidades y no sumo puntos por quedar libre, el Club Atlético Independiente de Chivilcoy.

Categoría Mayores Masculina: Handball General pinto, 25 unidades. Club Atlético El Fortín de Chacabuco, 20; Handball Salto, 15 y no tiene unidades, ya que quedó libre, el conjunto de Rivadavia de Junín.