El equipo de Sarmiento Moncho ganó la primera fecha de un certamen de vóley

Se inició el quinto torneo regional de vóleibol femenino que cuenta con la participación de equipos locales y de las ciudades de la Región, bajo la organización conjunta de los clubes Junín y Sarmiento.

El formato de disputa del certamen cuenta con un torneo "Apertura", que dio inicio el pasado fin de semana, y un "Clausura", con lo cual la actividad se extenderá para las voleibolistas hasta el venidero mes de diciembre 2023. Además de los conjuntos del C.A.S. y del Club Junín, participan elencos de las localidades de Los Toldos, Baigorrita, Dudignac, Rojas y Bragado, estando en juego la Copa "Gobierno de Junín", ya que se cuenta con el apoyo de la Dirección de Deportes comunal.

La modalidad de disputa es por "Sistema de Grand Prix", ya que cada jornada permite a los participantes sumar puntos para la tabla general, que tendrá un campeón del "Apertura" y también un ganador del "Clausura".

Resultados de la fecha inicial y posiciones

Los resultados de la primera fecha fueron los siguientes:

Zona "A", en la cancha de básquetbol del gimnasio "Juan Roberto Macario" de Sarmiento:

Deportivo Baigorrita 2 vs. Club Junín 0; Baigorrita 2 vs. Alsina de Los Toldos 1; y Club Junín 2 vs. Alsina de Los Toldos 1.

Zona "B", disputada en la cancha de vóley del C.A.S.:

Sarmiento Moncho 2 vs. Dudignac 0; Sarmiento Moncho 2 vs. Sarmiento Aldana 0; y Dudignac 0 vs. Sarmiento Aldana 2. Por el quinto y sexto puesto, Alsina de Los Toldos derrotó por 2 sets a 1 al equipo de Dudignac; mientras que Club Junín se ubicó tercero al doblegar 2 a 0 a Sarmiento Aldana (cuarto).

En la final de este primer certamen, Sarmiento Moncho se coronó campeón del primer torneo, al ganarle por dos sets a cero al Deportivo Baigorrita. Con estos resultados, encabeza la tabla el conjunto de Sarmiento Moncho, con seis puntos; Deportivo Baigorrita tiene cinco, Club Junín, cuatro; Sarmiento Aldana, tres; Alsina de Los Toldos, dos; y acumula una unidad al cabo de la fecha inaugural el elenco de Dudignac.

La segunda fecha de este certamen femenino se disputará el sábado 29, nuevamente en las instalaciones del Club Sarmiento de Junín.