Se realizó un encuentro de Mini y Sub 12

El primer encuentro de Mini y Sub 12 de la Asociación de Vóley del Noroeste de Buenos Aires (AVNOBA) se realizó, ayer, en el Complejo Municipal San Martín y contó con la participación de los clubes Sarmiento, Club Junín y Compañía de Salto.

El torneo reunió a más de 180 chicos, desde los 5 hasta los 11 años, divididos en distintos grupos. La categoría Sub- 12 fue de manera participativa.

El evento se desarrolló con la modalidad 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3 y 4 vs 4 y las características del juego fueron amplias como la toma del balón, el autopase en búsqueda de un juego más participativo, donde todos tuvieron su chance de jugar y competir.

La apertura estuvo a cargo de la profesora de danza Antonela García.