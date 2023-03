Con la disputa del certamen Pre Liga 2023 se dio inicio a la actividad del handball regional

En el gimnasio del complejo deportivo municipal "General San Martín" y a pesar de la intensa ola de calor reinante, la Asociación Juninense de Balonmano organizó el primer encuentro Pre Liga 2023, dando inicio a la actividad anual.

Participaron equipos de nuestra ciudad, Colón, Chacabuco y General Pinto, de las categorías masculina y femenina de mayores, quienes se están preparando para la primera competencia oficial de cara al torneo "Apertura" de la citada Ajubal, que comenzará a fines del próximo mes de abril.

Los resultados registrados fueron los siguientes:

Damas:

En mayores, Rivadavia de Junín 19 vs. Escuela Municipal de Handball de Chacabuco 10; y Mariano Moreno de Junín 7 vs. EMH de Chacabuco 15. En juveniles, Mariano Moreno de Junín 12 vs. Escuela Municipal de Handball de Chacabuco 24; y Rivadavia de Junín 24 vs. EMH de Chacabuco 18.

Los resultados en caballeros

En caballeros, los resultados generales que se registraron fueron los siguientes: Rivadavia de Junín 37 vs. El Fortín de Colón 27; Handball General Pinto 25 vs. El Fortín de Colón 19; y Handball General Pinto 27 vs. Rivadavia de Junín 20.