Fin de semana cargado de medallas para el atleta juninense Leandro Tecce

El atleta juninense Leandro Tecce realizó una gran competencia en el Gran Prix Internacional del Mercosur, que se llevó a cabo el 3, 4 y 5 de marzo en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

El deportista local representó a la Argentina, a Junín y al Gimnasio Growth, en lanzamiento de bala, disco, martillo y martelete.

Durante el primer día del torneo sudamericano, disputado el último fin de semana, Tecce consiguió la medalla de oro en lanzamiento de bala, mejorando su marca personal, y de plata en martelete (de peso).

En tanto, el sábado, volvió a hacer podio (segundo lugar) en lanzamiento de martillo, mientras que ayer domingo consiguió la medalla dorada en disco.

Luego de bajar del último podio, Leandro Tecce afirmó a Democracia: “El torneo fue muy bueno, hubo 700 inscriptos y fue un torneo con nivel sudamericano, con lo cual vino gente de Perú, Paraguay, Colombia, Uruguay y Chile. Para mí fue una competencia muy importante porque representaba a los colores de la República Argentina”.

“Estuve muy tranquilo, ya que trabajé muy fuerte durante dos años para este torne. Lo disfruté mucho y las marcas me salieron un poco mejor de lo que yo esperaba. Las expectativas las superé”, expresó el deportista.

Además manifestó: “Me pasó algo distinto que en otros torneos no lo podía hacer. Ahora tuve una buena estabilidad y además no tuve lanzamientos nulos. La mayoría fue bien cerca de la mejor marca y todos lanzamientos hábiles”.

También comentó que estaba “disfrutando con la familia que me pudo acompañar al torneo y conforme con toda la gente que me está acompañando en Junín. Me siento con ganas de seguir entrenando para seguir participando en torneos internacionales, ya que los resultados han sido buenos”.

“Estoy muy agradecido con el Municipio, siempre me apoyaron y me ayudaron, están con nosotros permanentemente y comprometidos en todo momento y nunca me soltaron la mano; esto es gratificante, voy a dar todo lo mejor de mí”, afirmó Tecce.

“El entrenamiento es correcto, estamos haciendo las cosas bien, nos cuidamos muchísimo y la verdad que esta es una etapa que tiene su proceso y hay que disfrutar en el transcurso. Como deportista quiero transmitir eso a otros deportistas, que las emociones no los perjudiquen y que disfruten lo que hacen”, concluyó.