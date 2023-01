Club de Pescadores: Nuevo aniversario y renovación de comisión directiva

El Club de Pescadores cumplió 81 años de vida institucional, el lunes pasado, y atraviesa un gran presente, acompañado por las condiciones del agua que presenta la Laguna el Carpincho.

La entidad, encabezada por Luis Perón, realizará hoy la asamblea para la renovación parcial de la comisión directiva de cara a los próximos años. Además, el domingo, habrá un torneo de pesca por el aniversario.

El club participa en concursos de pesca local y provincial, mantiene activa la Estación Hidrobiológica reproduciendo alevinos y participa en las reuniones de la Mesa de Agua.

La máxima autoridad de la entidad habló con Democracia sobre la llegada de un nuevo aniversario, el presente institucional y la actividad principal del club.

-¿Cómo recibieron el nuevo aniversario?

-Con las expectativas de todos los años. Se cumplió un año más, con la suerte de que nos acompaña el agua de la laguna y es la única, en la provincia de Buenos Aires, que tiene 1.20 mts. de agua pareja.

La pesca se está dando bien, lo que es muy bueno para el club porque trae mucha gente.

-¿Cuáles son las instalaciones que brinda el club?

-El visitante, con abonar la entrada, tiene derecho al uso de todo el predio. Hay baños de ducha con agua caliente, botes en alquiler, juegos para los niños, camping iluminado. Además, la pesca se está dando bien.

Tenemos las comodidades para que la gente venga a pasar un buen fin de semana o unos días de vacaciones con servicio completo. Dentro del club, hicimos el edificio de la cantina con proveeduría y el turista o el socio que viene a pasar el día, puede comprar lo que necesita.

-¿Cómo está el club institucionalmente?

-Muy bien. Hoy tenemos la asamblea general extraordinaria, que tendrá la renovación parcial de la comisión directiva, y tenemos varios proyectos para el futuro.

Se renueva parcial la comisión. La mayoría nos conocemos y vamos a seguir encaminados dentro de nuestras posibilidades, en lo que se pueda y necesite la institución para brindarle comodidades al socio y el visitante.

Estamos terminando la cancha de vóley de arena, se realizaron de trabajos de pintura, parrillas nuevas, se hizo el espigón. En líneas generales, se mejoró todo el club. Además de la de vóley, contamos con diferentes canchas para hacer deporte como la de fútbol y de tejo. Más allá de la pesca, se pueden realizar distintas actividades porque están las instalaciones y está todo a disposición del socio o el turista.

El club está todo equipado para pasar un buen día, con buena sombra, buen camping y todo iluminado. Cada columna de iluminación, tiene un cable de toma corriente.

-¿Vas a continuar en el cargo?

-Sí, voy a seguir. Comencé a ir al club porque me traía mi padre hace 70 años atrás y tengo 77. Me hice socio para poder participar en los torneos de pesca, no paré más y siempre seguí ligado hasta hoy. Pasé muchos momentos, muchos años en la comisión de pesca y tuve distintos períodos como presidente.

Es mi primera casa porque estoy más en el club que en mi casa, me acostumbré y quiero mucho a la institución. Trabajo con un grupo de gente excelente y se mejoró mucho.

-¿Cuáles son los objetivos para este 2023?

-Tratamos de mejorar al club, dentro de las posibilidades económicas que tenemos. Nosotros no estamos subsidiados por nadie y todo lo que hacemos, lo solventamos con la cuota de los socios o con pequeñas ventas de propiedades.

El único aporte que tuvimos, de parte del Gobierno de la Provincia, fue el programa “clubes en obras” y aprovechamos ese dinero para instalar dos biodigestores en los baños públicos. Nos vino muy bien porque era algo que necesitábamos.

-¿Alrededor de cuántos socios tienen?

-En la actualidad, estamos por arriba de los 450 socios.

-Durante el fin de semana, ¿cuántas personas concurren al club?

-Depende mucho del fin de semana y de la pesca. En este momento, que hay buena pesca y el clima acompaña, entre sábado y domingo se venden más de 600 entradas, aparte del socio.

-¿Cómo viene el tema de la pesca? ¿Se va a realizar algún torneo en los próximos días?

-La pesca se puede realizar en el espigón o embarcados. Si vienen con embarcaciones propias, hay para bajarlas y si no pueden alquilar botes. El próximo domingo tenemos el torneo aniversario, con la modalidad de pejerrey por pareja embarcados, con inscripción previa (se cierra el mismo día a las 6:30) y la duración será de cuatro horas.

-¿Se va a realizar algún festejo por el aniversario?

-Nos complicó un poco la asamblea, pero invitamos a los socios a participar y pensamos que, antes de fin de mes, podemos organizar algo. Ahora, tuvimos que terminar algunos papeles y después de ahí, vamos a ver qué y cómo hacemos.

Postales

1. El próximo domingo se realizará el torneo aniversario, con modalidad pejerrey por pareja embarcado.

2. Alrededor de 600 personas concurren al club durante el fin de semana.

3. La Laguna el Carpincho presenta buen nivel de agua para pescar.