Rivadavia de Lincoln: uno de los clubes más importantes de la ciudad

Rivadavia de Lincoln vive un gran presente tanto institucional como deportivo y está considerado como uno de los clubes más importantes y representativos de la Ciudad.

La entidad albirroja, presidida por Norberto Gorostiague, tuvo una seguidilla de logros deportivos en los últimos años (como un bicampeonato en la Liga Deportiva del Oeste en el 2022) que generó un crecimiento notable en todos los ámbitos.

La máxima autoridad del club habló con Democracia sobre la actualidad de la institución y, entre otras cuestiones, el clásico que se viene ante El Linqueño por el Torneo Federal.

-¿Cómo terminaron y cómo comenzaron el año?

-Lo terminamos bien. Todos los años organizamos un baby fútbol que es un torneo comercial de chicos donde participan más de 35 equipos y lo culminamos la semana pasada.

Ahora, lo comenzamos, desde lo futbolístico, con todas las expectativas por el clásico que se nos viene porque es uno de los partidos más importantes del año. El clásico de la zona es importante por la cantidad de gente que se suma, no solo por la de Lincoln sino porque vienen de otros lados a verlos. Esperemos que salga todo bien, tranquilo y en paz y que gane el que mejor juegue.

-¿Cómo se encuentran institucionalmente?

-Como en nuestra casa, estamos medios complicados desde la parte económica porque el país está complicado, pero lo llevamos día a día. Por suerte, no tenemos deudas importantes y los gastos son de cosas diarias. Este año, concretamos unas cuantas obras dentro del club.

Hicimos dos cantinas cerradas, los bancos de suplentes nuevos, los bancos de suplentes de la cancha de hockey sintética. En estos momentos, estamos por realizar los vestuarios con unos containers gracias a la subcomisión de hockey que viene trabajando muy bien.

Además, se pintó el exterior del club y el interior del estadio porque lo generó un grupo de colaboradores y simpatizantes que se denominan “la peña del coliseo” que fueron los que recolectaron la pintura y pusieron la mano de obra. Otra peña, que colabora desde hace mucho con la institución, remodeló el gimnasio, le pusieron un techo especial para los incendios para que esté habilitado para hacer fiestas. También, pintaron y remodelaron la parrilla del gimnasio.

Las dos canchas de fútbol sintético estaban concesionadas y, como se terminó el contrato, nos quedaron para nosotros. Un socio nos ayudó y se puso la obra en sus hombros, cambió el césped de una de ellas, renovó las redes e instaló nuevas luces.

Ese es un poco el resumen de lo que se hizo en el año en cuanto a obras, que parece poco pero es bastante.

-¿En qué etapa estás de tu mandato?

-Este es mi segundo mandato y en marzo/abril se termina.

-¿Qué balance hacés de tu gestión?

-El balance es positivo porque la verdad que tenemos un grupo de comisión directiva espectacular. Somos un grupo de 15 o 20 personas que estamos continuamente en el club y es difícil que eso se mantenga durante un tiempo largo.

Generalmente, en las comisiones comienzan muchas personas y después terminan dos o tres. Las decisiones las tomamos entre unos cuantos y no cae toda la responsabilidad en uno. El balance es positivo en ese aspecto y después se hicieron un montón de cosas.

La cantidad de socios en el club era un déficit que nosotros teníamos y logramos aumentarlo y en lo deportivo también porque crecimos en todas las actividades gracias a las subcomisiones de cada uno de los deportes.

-¿Tenés la idea de continuar después de marzo/abril?

-Me es indistinto, quizás lo hace algún otro compañero de comisión simplemente para descansar un poco. Uno siempre va a seguir ligado al club, no quiere decir que si yo no soy presidente el año que viene me vaya, pero aún no lo tengo decidido.

Nosotros somos varios y las responsabilidades son compartidas, pero obviamente el presidente tiene la máxima responsabilidad. Dentro de todo, el día a día es llevadero y es difícil encontrar, después de seis años, que sigamos siendo la misma cantidad de gente. No es fácil que perduremos tanto en el tiempo.

-En la actualidad, ¿alrededor de cuántos socios hay?

-Tenemos alrededor de 2000 socios. Cuando nosotros agarramos, hace seis años atrás, había 400 y en ese aspecto se mejoró bastante.

-¿Cómo te gustaría ver al club dentro de unos años?

-Un anhelo difícil que todos tenemos es cambiar el piso del gimnasio que ya tiene varios años. Vamos a hacer todo lo posible por conseguirlo.

-¿A qué se debe la seguidilla de campeonatos en los últimos torneos de la Liga Deportiva del Oeste?

-Rivadavia siempre apuesta a las inferiores y no de ahora sino desde hace muchos años. El club viene trabajando muy bien desde las categorías más chicas y no es casualidad.

Tenemos un montón de chicos que están jugando en clubes de Buenos Aires, con un convenio de por medio, y ese trabajo después se ve reflejado en Primera División.

También, se le da continuidad a los cuerpos técnicos. Nosotros, en seis o siete años, tuvimos tres entrenadores en el club y no es que se van porque los echamos, se van porque quieren progresar o irse a otro lugar.

El secreto es ese, un buen trabajo en las inferiores y tener un proyecto a largo plazo.

-¿Cómo ves el rol del club en la Ciudad?

-Lo que se hace en los clubes es una tarea muy importante en lo social, no solo se trabaja para un logro deportivo sino también para sacar a los chicos de la calle. Es una función social. No todos los chicos que van al club van a ser deportistas de alto rendimiento sino que van a ser lo que aprenden en el club, eso les va a servir para la vida y es muy importante.

La función de los clubes está casi emparejada con la escuela, la educación que se brinda en un club es muy importante.

Comisión Directiva

Presidente: Norberto Gorostiague

Vice presidente: Martín Arzaget

Secretaria: Sandra De Caso

Pro secretario: Pedro Borgolio

Tesorero: Patricia Costa

Pro tesorero: Fernando Toledo

Vocales titulares:

-Julio Rodríguez

-Gonzalo Lecina

-Maria Clara Andrés

-Juan Pablo Lagorio

-Adriana Smilkovsky