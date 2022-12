Club Junín: Una de las entidades más tradicionales de la Ciudad

El Club Junín, una de las instituciones más tradicionales de la Ciudad, celebró su aniversario 101 el 21 de diciembre y busca nuevos objetivos para el 2023.

La entidad, presidida por Hugo de Benedetto, se afianza en Junín con el paso de los años y, en la actualidad, recibe la visita de más de 600 socios por día que concurren a las distintas disciplinas deportivas que se brindan.

La máxima autoridad, De Benedetto, habló con Democracia sobre el presente que atraviesa la institución.

-¿Cómo se encuentra el club institucionalmente?

-Bien. Tenemos una temporada excelente con un grupo de colonia que viene desde hace unos cuantos años con turnos de mañana y de tarde. Además, el club está repleto de chicos entre 3 y 10 años y eso nos da una alegría y felicidad enorme.

El balance nuestro de las disciplinas deportivas está bien. Tenemos casi dos años de mandato y le estamos agarrando la mano pese a que es un club muy importante y hay muchas disciplinas. Contamos con el privilegio de tener la única cancha de paleta que quedó en la región.

Tenemos la satisfacción de que la gente nos eligió este año y ahora estamos viendo los frutos.

-¿Cuáles son los proyectos que tienen en mente para el 2023?

-Los estamos charlando, pero nos estamos dedicando a la parte edilicia porque lo encontramos un poco deteriorado, lógico por los años que tiene el club. Tratamos de hacer reparaciones y arreglos en algunos sectores.

El tema de las obras no podemos hacer más porque prácticamente el diámetro que tiene el club no nos dá para más, pero si estamos arreglando y reparando. Nosotros estamos cumpliendo el mandato y tomamos una responsabilidad bastante comprometida. Yo tengo solo siete años en el club y no nací acá adentro. Recién le estoy agarrando la mano y estoy un poco más tranquilo. Son muchos socios, viene muchísima gente, no menos de 600 personas por día.

Pudimos abrir otra vez la cantina y la modernizamos para el público. Está muy linda y a la altura de cualquier confitería de Junín. Creo que le dimos la vida que se merece y como estuvo en otros tiempos también.

-¿Alrededor de cuántos socios tiene la entidad?

-Años atrás, teníamos más socios que Sarmiento. Con el tema de la pandemia, muchos dejaron de pagar. En la actualidad, tenemos aproximadamente 2000.

-¿Cómo se hace para estar presente con todas las disciplinas del club?

-No es fácil, pero tampoco difícil porque tenemos profesores en las diferentes disciplinas, responden en todo y eso es lo importante. Ahora, estamos un impasse hasta marzo que se retoman las competencias.

Jamás me imaginé que llevar adelante un club fuera así, pero alguien tiene que hacer este trabajo y cuando nosotros dejemos, vendrán los cambios y se seguirá mejorando la institución. Es muy difícil encontrar gente por vocación. Antes, los trabajadores dejaban la vida y la única ganancia que tenían era comer un asado cada quince días y eran criticados, pero era vocación.

Hoy, en esta comisión directiva somos seis y te puedo garantizar que son de fierro entonces eso te simplifica. Más de una vez, sentimos cansancio, pero ya estamos en esta misión y no queremos dejar.

-¿Cómo están en el aspecto económico?

-Tenemos una gran cantidad de empleados que están en blanco, tienen obra social, aporte jubilatorio y nosotros regularizamos todas esas cuestiones porque, lamentablemente cuando entramos el año pasado en plena pandemia, algunas cosas no estaban bien.

Los vientos nos voltearon tres veces la carpa climatizada, pero hay que vaciar pileta, llenar los litros de agua que tiene, calentar el agua y demás.

-¿Ya funciona la colonia de verano?

-Sí, mañana y tarde con un montón de chicos. Los padres nos confiaron a sus hijos y para esta comisión eso es una alegría. Tenemos dos coordinadores que son excelentes y el grupo de profesores que acompaña también. No es fácil con tanta responsabilidad.

-¿Qué objetivos tienen junto a la comisión directiva para lo que resta del mandato?

-Siempre tenemos algo, hay cosas que reparar y arreglar y todo es dinero. Un tema que tenemos en mente es cambiar el piso de la cancha de básquet y vamos viendo, a medida que pasa el tiempo, un montón de cosas que no había.

Hicimos una escalera nueva para la gente mayor que entra a la pileta porque le costaba salir.

Estamos pensando en todos, en los niños y en los adultos mayores. Nos reunimos una o dos veces por semana y se regularizaron muchas cosas que hoy están y pueden disfrutar los socios. Además, tenemos algunas entidades que nos ayudan, tuvimos un convenio con PAMI, con el jardín de infantes Montessori y algunas escuelas.

-¿Los salones funcionan todos normalmente?

-Todos. Lo que no hacemos es catering porque no nos interesa. Entra y sale mucha gente que es de afuera y se mezclaban con los socios. Cuando yo llegué al club, los vecinos del barrio me lo hicieron saber y me dijeron que querían paz y poder dormir a ciertas horas.

No nos hace falta porque hicimos un buen contrato con la gente de la cantidad. El salón principal lo utilizamos para actividades y disciplinas propias.

Postales

1. Una de las piletas de la institución.

2. Los socios disfrutan de la temporada de verano en el Club Junín.

3. La cancha de pelota paleta "Luis Cacho Muscariello".