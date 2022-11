Martín Pratti, de la escuela Sprint Junín, se presentó en el campeonato mundial

Martín Pratti, representante de la escuela de patinaje en línea Sprint Junín, se presentó en el campeonato mundial “World Skate Games” que se disputó en Buenos Aires, el pasado fin de semana. El oriundo de Morse participó de la maratón mundial en la categoría Máster y finalizó en la cuarta posición. La competencia contó con más de 100 competidores de distintos lugares del mundo.

El representante local tuvo destacadas actuaciones, en la previa, que comenzaron en el Sprinter, en noviembre del 2021, donde se consagró campeón argentino en Rosario. Además, en diciembre de 2021, se quedó con el título de campeón regional en la disciplina distancias de velocidad.

Por otra parte, Pratti fue subcampeón sudamericano en los 21 kilómetros de San Juan en junio de 2022 y se coronó, por segunda oportunidad, campeón regional en octubre del mismo año.

El patinador se mostró conforme con el desempeño en la maratón mundial y resaltó la “experiencia” vivida hace días atrás. “Fue una experiencia emocionante e inolvidable, estar en la línea de largada junto a los más grandes del mundo es impresionante. Largamos todos juntos tanto los Élite como los Máster y te sentís uno más de ellos entre el pelotón”, declaró.

“Estoy muy feliz por lo que viví y por el resultado, haber llegado cuarto a nivel mundial me parece una locura, delante mío llegaron tres argentinos. Ulrico Honeker en primer lugar, seguido de Fernando Ibarra y Raúl Bengochea, detrás de ellos llegué yo y atrás de mío venían un alemán y un uruguayo. Después no vi más nada, seguían llegando patinadores, pero yo me dejé llevar por la emoción del momento y festejé con la gente que fue a hacerme el aguante”, expresó.

Para finalizar, Pratti dejó su visión del deporte a nivel local y se mostró optimista hacía el futuro. “Es maravilloso el patín carrera, es un deporte que está creciendo de a poco y, cabe destacar, que en Junín tenemos chicos con un gran futuro por delante, entrenando y creciendo con objetivos claros. Espero que la gente los apoye y logren fanatizarse con este mundo sobre ruedas”, concluyó.