Galas de Junín: La escuela de atletismo continúa vigente con el paso de los años

La escuela de atletismo Galas de Junín se mantiene vigente con el paso de los años. La agrupación fue creada en 1985 y se acerca a sus 38 años de vida, el próximo 5 de enero, desde su fundación.

En la actualidad, la entidad tiene alrededor de 40 integrantes de distintos niveles, categorías y edades, pero todos con el mismo compromiso por el deporte. Gerardo González, entrenador y uno de los fundadores, habló con Democracia sobre los inicios, el presente y la parte deportiva de Galas.

-¿En qué momento se encuentran?

-Nosotros seguimos entrenando hasta mitad de diciembre con la mayoría de los atletas. Hay algunos competidores que tienen campeonatos provinciales, nacionales y sudamericanos en muy corto tiempo y ya comenzamos la pretemporada.

El otro grupo se para a mitad de diciembre hasta enero y ahí arrancamos la pretemporada con ellos. Estamos entrenando todos los días de 18 a 20 en la pista de atletismo.

-¿Cómo se dividen los grupos?

-Estamos divididos por categoría, disciplina y edad. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de chiquitos que entrena con el profesor Facundo González que les da actividades recreativas, mientras yo entreno con el resto de los atletas. Después, los que entrenan conmigo, pasan a hacer la parte de gimnasio con el profesor.

El entrenamiento de gimnasio lo hacemos tres veces por semana y el entrenamiento de atletismo lo hacemos de lunes a viernes para los que recién arrancan y de lunes a sábado para los más avanzados.

-¿Cómo ves el atletismo?

-En el receso por pandemia, perdimos muchos chicos que practicaban este deporte porque no volvieron después. La mayoría de los atletas que ya estaban formados si retornaron a la actividad. Más allá de eso, el atletismo juninense está bien, tenemos varios atletas muy destacados como Uriel Múñoz, Karen Roca, Bruno Tridone, entre otros.

-¿Alrededor de cuántos chicos hay entrenando?

-Tenemos alrededor de 40 atletas, entre chicos y grandes.

-¿Cómo te dividís entre tanta cantidad de corredores?

-El profesor Facundo atiende a los más chiquitos que son lo que más tiempo demandan. Con el resto voy rotando, voy un rato a los que tiran bala y disco, corrijo y los dejó haciendo trabajos. Tengo el acompañamiento de Giana Cotini, ella es especialista en vallas y me da una mano. A su vez, controlo a los que están realizando velocidad y fondo en el mismo sector. Así nos vamos acomodando cuando estamos todos en un mismo lugar.

-Desde tu lugar como entrenador, ¿qué consejo se le da o qué se le dice a los atletas?

-Lo principal es que practiquen deporte porque eso los va ayudar y es importante, pero también es importante repartir el tiempo en otras actividades como el estudio o la familia. A veces, los chicos vienen y me dicen que no tienen tiempo, pero yo les digo que lo principal es organizarse porque si uno se pone frente al celular o la computadora durante tres horas seguramente no les va a alcanzar el tiempo para nada. En la medida que puedo, trato de aconsejarlos de la mejor manera.

-¿Hace cuánto tiempo está con Galas?

-Galas de Junín se creó el 5 de enero y va a cumplir 38 años. Fui uno de los fundadores junto a Oscar Nilo Arriarán, José Naso, Pablo Sosa, entre otros y comenzó como un desprendimiento de Sarmiento, Los Flamencos y Rivadavia de Junín.

Llegó a ser una agrupación muy grande y ahora, la parte económica, nos restringió un poco la actividad.

-¿Por qué se restringió un poco la actividad?

-Para poder correr anualmente necesitas realizar una afiliación y pagar una licencia de $3500. Para los atletas que viajan poco es difícil pagarlo. Los corredores que compiten a nivel nacional y provincial la pagan porque durante el año amortizan ese gasto.

Las inscripciones de las carreras de calles se pusieron muy caras, los torneos de pistas también. Hay gastos de viajes, alojamientos y comidas que, en nuestro caso, corre por cuenta nuestra.

Recién este año, pusimos, para pagarle al profesor que nos da una mano, una cuota de $1500 para el que pueda abonarla, el que no puede consigue a alguien y si no pueden no hay problema. Yo trabajo sin cobrar nada, la escuela tampoco, solo los gastos del profe que nos está ayudando con la parte de gimnasio y a contener a los atletas que eso es importantísimo porque a veces uno, por falta de tiempo, no lo puede dar.

Practicar atletismo es casi gratis en Junín, digo gratis porque es voluntario el pago y si no lo puede hacer no lo paga. A su vez, hacemos torneos, tenemos algunos auspiciantes que nos ayudan mucho. También, hay empresas que colaboran de forma directa con nuestros atletas en particular para que podemos cumplir con todas las actividades y competencias.

Ahora, nos queda el campeonato provincial u12 y u14 que se hace en Tornquist los primeros días de diciembre y llevamos una tandita de atletas que hay que costearle todos los gastos. Además, tenemos un montón de gente que trabaja de forma desinteresada y nos dan una mano con las cantinas y los festivales que se hacen para recaudar fondos.

-¿Qué te genera que un atleta de la escuela obtenga buenos resultados?

-Es una profunda alegría porque es un premio para el atleta ya que son ellos los que se esmeran. Nosotros podemos darles órdenes, acompañarlos, hacer que se les simplifique la tarea, aconsejarlos, pero el esfuerzo es de ellos. La alegría es porque ellos encuentran una recompensa a lo que trabajaron, si ellos son felices nosotros también lo somos. Si a ellos les va bien, yo me pongo muy contento.

-¿A qué le atribuís la vigencia de Galas con el paso de los años?

-Tengo una teoría que, no sé si es la correcta, pero es la que tengo yo. Creo que Galas de Junín se mantuvo en vigencia porque todos los que trabajan lo hacen gratuitamente, salvo el profesor que le pagamos porque es su trabajo, pero nosotros tenemos otros trabajos y nos mantenemos con ese sueldo y, a su vez, hacemos esto de forma gratuita porque nos gusta y nos apasiona.

Historia del atletismo

El atletismo es la forma organizada más antigua de deporte y se viene celebrando desde hace miles de años. Las primeras reuniones organizadas de la historia fueron los Juegos Olímpicos, que iniciaron los griegos en el año 776 antes de Cristo.

Durante muchos años, el principal evento Olímpico fue el pentatlón, que comprendía lanzamientos de disco y jabalina, carreras pedestres, salto de longitud y lucha libre.

Otras pruebas, como las carreras de hombres con armaduras, formaron parte más tarde del programa. Los romanos continuaron celebrando las pruebas olímpicas después de conquistar Grecia en el 146 antes de Cristo. En el año 394 de nuestra era el emperador romano Teodosio terminó la celebración de los juegos. Durante ocho siglos no se celebraron competiciones organizadas de atletismo.

Restauradas en Inglaterra alrededor de la mitad del siglo XIX, las pruebas atléticas se convirtieron gradualmente en el deporte favorito de los ingleses. En 1834 un grupo de entusiastas de esta nacionalidad acordaron los mínimos exigibles para competir en determinadas pruebas.

El atletismo posteriormente adquirió un gran seguimiento en Europa y América. En 1896 se iniciaron en Atenas los Juegos Olímpicos, siendo una modificación restaurada de los antiguos juegos que los griegos celebraban en Olimpia. Más tarde, los juegos se han celebrado en varios países a intervalos de cuatro años, excepto en tiempos de guerra.

En 1913 se fundó la Federación Internacional de Atletismo Amateur (IAAF) con sede central de Londres. La IAAF es el organismo rector de las competiciones de atletismo a escala internacional, estableciendo las reglas y dando oficialidad a los récords obtenidos por los atletas.