Florio, de brillar en Los Pumas a convertirse en el nuevo “hijo del viento” argentino

La prueba de 100 metros es la más espectacular del atletismo, la más popular, la más convocante y, por ese motivo la más atractiva. En los últimos años, en nuestro país, apareció la figura de Franco Florio. Un caso particular, ya que se desde chico se dedicó a jugar al rugby (llegó a ser parte de Los Pumas 7s -estuvo a punto de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero la pandemia y una decisión del cuerpo técnico le hicieron replantear su destino- y ser campeón del seven de la URBA con su club, Belgrano Athletic); aunque casi sin darse cuenta empezó a correr para convertirse en uno de los principales velocistas nacionales.

Las apariciones de Florio, de 22 años, en las primeras competiciones llamaron la atención sobre todo porque no tenía un recorrido previo en el atletismo por lo que casi sin conocimientos en lo que respecta a la parte técnica para correr, empezó a participar y ganar en todas las pruebas nacionales.

Claro que en los recientes Juegos Sudamericanos de Asunción 2022, Florio vivió su momento de gloria, ya que además de ganar la prueba de 100 metros -en una noche de lluvia casi torrencial y con una pista muy complicada- se encargó de ratificar lo que había hecho el pasado 29 de septiembre en el marco del Sudamericano Sub 23 de Brasil, cuando se convirtió en el nuevo “récordman” argentino pese a cruzar la meta en segundo lugar con un tiempo de 10s11.

Florio es parte de la renovación del atletismo que con los resultados obtenidos en la capital paraguaya se notó el reflorecer en plena primavera de este costado del continente. Franco ganó “prueba reina” de esta especialidad con un registro de 10s35 superando al brasileño Felipe Bardi Dos Santos (10s37).

Walter Acosta, entrenador del seleccionado nacional, dijo al ser consultado por este medio sobre Franco Florio que “es una aparición espectacular para el atletismo de nuestro país. Todavía es un diamante en bruto, ya que puede dar mucho más en el futuro”.

Más adelante, el experimentado entrenador platense añadió que “pese a no venir del atletismo propiamente dicho, ya que sus inició los tuvo en el rugby es un atleta excepcional, un velocista nato, que puede marcar con otros deportistas de esta generación una enorme proyección que le puede llegar a hacer sobre a JUGABA AL RUGBY, PERO AL FINAL SE INCLINÓ AL ATLETISMO POR EL JAMAIQUINO USAIN BOLT Florio, de brillar en Los Pumas a convertirse en el nuevo “hijo del viento” argentino una potencia como Brasil”.

“Florio es un competidor nato con una gran personalidad. Creo que lo más viable sería que se vaya a entrenar y competir a Europa con su entrenador Javier Morillas. Sería un paso adelante para él como para otros atletas que lo podrian seguir”, concluyó Acosta en diálogo con este diario.

Para llegar al atletismo, Franco Florio se inspiró en el jamaiquino Usain Bolt. “Jamás había visto el atletismo, pero como mi hermana que es periodista me puse a mirar los Juegos Olímpicos de Río de Janerio. Ahí observé a Usain Bolt. Fue un flash, me atrapó por su manera de correr y todo lo que lo rodeaba”.

Más adelante, Florio admitió que “una de las decisiones por las que me quedé con el atletismo es que, para mí, yo puedo bajar los 10 segundos. Si no, no hubiese seguido este camino. Después, del dicho al hecho hay un gran trecho. Hay que hacerlo. En ese sentido vamos paso a paso. Los 10s11 es una muy buena marca, pero miramos cómo hacerlo mejor. Vamos a intentarlo y esperemos que salga. Mente positiva, me sobra”.