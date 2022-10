Continúa el Torneo Nacional de Desarrollo M-16 en las instalaciones de Los Miuras

El VI Torneo Nacional de Desarrollo M-16 de Rugby continúa hoy en las instalaciones de Los Miuras luego de la jornada de descanso. La actividad comenzó el viernes pasado con 16 partidos de la fase clasificatoria entre las 15 Uniones que conforman las cuatro zonas del certamen.

El campeonato cuenta con la presencia de más de 400 jugadores de distintas uniones que pertenecen a la Unión Argentina de Rugby (UAR). El ente nacional es el encargado de organizar la competencia junto a la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (Uroba).

En esta competencia participan todas las Uniones que tienen mayor cantidad de jugadores fichados de 15 y 16 años en los clubes que la UAR tiene identificados como clubes de desarrollo.

Esta temporada, los seleccionados fueron divididos de la siguiente manera en las cuatro zonas:

Zona 1: Rosario, Entre Ríos, Buenos Aires y Cuyo.

Zona 2: Córdoba, Andina, Oeste (Uroba) y Santiago del Estero.

Zona 3: Santa Fe, Misiones, Austral y Oeste 2 (Uroba 2).

Zona 4: Chubut, Mar del Plata, Sur y Tucumán.

Resultados de la primera jornada:

Zona 1: Rosario 5 vs Entre Ríos 6

Zona 1: Buenos Aires 7 vs Cuyo 12

Zona 1: Rosario 7 vs Cuyo 15

Zona 1: Buenos Aires 40 vs Entre Ríos 7

Zona 2: Córdoba 7 vs Santiago del Estero 22

Zona 2: Oeste (Uroba) 34 vs Andina 12

Zona 2: Córdoba 0 vs Andina 43

Zona 2: Oeste (Uroba) 41 vs Santiago del Estero 0

Zona 3: Santa Fe 0 vs Oeste 2 (Uroba) 19

Zona 3: Austral 32 vs Misiones 0

Zona 3: Santa Fe 36 vs Misiones 0

Zona 3: Austral 10 vs Oeste 2 (Uroba) 7

Zona 4: Sur 12 vs Mar del Plata 17

Zona 4: Chubut 19 vs Tucumán 14

Zona 4: Chubut 12 vs Mar del Plata 29

Zona 4: Sur 20 vs Tucumán 12

Hoy, programación de la segunda jornada:

09:00-Tucumán vs Mar del Plata (Zona 4)

09:00-Sur vs Chubut (Zona 4)

10:00-Oeste 2 (Uroba) vs Misiones (Zona 3)

10:00-Austral vs Santa Fe (Zona 3)

11:00-Santiago del Estero vs Andina (Zona 2)

11:00-Oeste (Uroba) vs Córdoba (Zona 2)

12:00-Entre Ríos vs Cuyo (Zona 1)

12:00-Buenos Aires vs Rosario (Zona 1)

Etapa definitoria:

13:00-Cuarto Zona 3 vs Cuarto Zona 4 (15º puesto)

13:00-Tercero Zona 3 vs Tercero Zona 4 (13º puesto)

14:00-Segundo Zona 3 vs Segundo Zona 4 (11º puesto)

14:00-Cuarto Zona 1 vs Cuarto Zona 2 (7º puesto)

15:00-Tercero Zona 1 vs Tercero Zona 2 (5º puesto)

15:00-Segundo Zona 1 vs Tercero Zona 2 (3º puesto)

16:00-Primero Zona 3 vs Primero Zona 4 – Campeón Plata (9º puesto)

17:00-Primero Zona 1 vs Primero Zona 2 – Campeón Oro (1º puesto).