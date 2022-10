Con dos equipos en competencia, crece la práctica de hockey masculino en Junín

El hockey masculino es un deporte que comenzó a abrirse paso en el ámbito deportivo y se está ganando un lugar en Junín. En la actualidad, la actividad cuenta con dos equipos oficiales de Primera División representados por Sarmiento y Los Miuras.

El camino para la formación y conformación de dos planteles no fue fácil y costó tiempo pero ese trabajo de perseverancia de quiénes se involucraron con el hockey de varones desde el inicio se ve reflejado en que los equipos compitan en una liga oficial.

El Verde comenzó con esta disciplina hace varios años y atraviesa un buen presente tanto institucional como deportivo. Juan Espila, jugador del club, habló con Democracia y brindó un panorama de la actividad.

“Al contar con pocos jugadores no nos quedó otra que participar de alguna competencia afuera y encontramos una liga de siete en Lomas de Zamora. Ahí empezó todo, pudimos dar un salto y completar un equipo de 11. Además, tener jugadores para completar un banco de suplentes es bueno porque se hace muy difícil participar si no hay recambio. Estamos finalizando una etapa de proceso y recién ahora estamos viendo buenos resultados”, expresó.

Espila resaltó el crecimiento que tuvo el hockey de varones en los últimos diez años y mencionó los distintos cambios en el nivel de juego que atravesaron con la actividad.

“El nivel es bueno y año tras año se mejora muchísimo. Hace tres años que practicamos en base a una estrategia de juego a nivel de 11 jugadores, cuando antes lo hacíamos con 7 y era mucho menos táctico. Acá tenes que cumplir ciertas funciones porque sino no se logran los objetivos. Tenemos un preparador físico, un coordinador y un director técnico exclusivo para nosotros cuando antes se compartía con las chicas”, manifestó.

“Completamos el cuerpo técnico de varones, nos dio mucho más resultado y pudimos desarrollar mucho más la parte técnica, táctica y de juego que veníamos proyectando hace algunos años atrás”, reveló.

El jugador del Verde, que además es uno de los goleadores del plantel, destacó la importancia de mantenerse vigente con el paso del tiempo y se mostró conforme con la posibilidad de tener otro equipo en la ciudad.

“El hockey masculino se empezó a ver de otra forma en los últimos años. Antes, no teníamos mucha llegada de chicos porque no había equipos. A nosotros nos viene bien que haya otro club para poder jugar amistosos, hay una buena relación y nos sirve a los dos para crecer”, comentó.

Espila se encargó de invitar a chicos jóvenes que quieran practicar el deporte y dejó en claro la falta de jugadores que hay en las categorías inferiores.

“De categorías inferiores se acercaron pocos chicos, hay tres o cuatro nada más. El fuerte nuestro es en Primera, pero estamos abiertos a la inscripción de cualquier chico de cualquier edad que quiera competir, entrenar o practicar el deporte. En la región, hay muchos clubes que incorporan varones al equipo femenino para que los chicos puedan tener una continuidad con el deporte”, explicó.

Sarmiento participa del Torneo de Caballeros de Primera División de la Asociación de Hockey del Centro de Buenos Aires (AHCBA), la misma entidad que la rama femenina, y pertenece a la Zona B del certamen. Espila habló y dio detalles de la competencia.

“Estamos culminando la segunda parte, es un torneo con dos zonas y venimos primeros junto a Atlético de 9 de Julio. Nos quedan dos fechas para terminar esta fase y después se hacen los playoff a un juego”, indicó.

“Mañana jugamos contra Saladillo, en 9 de Julio. Después, nos enfrentamos al puntero para cerrar la fase regular. El domingo 25 se realizó un interzonal y nos tocó ser sede. Se juegan todos los partidos de la fecha en una sola cancha”, concluyó.

Por su parte, el plantel masculino de Los Miuras se creó, recién, este año y todavía no tiene un año desde su formación. El conjunto del Cerrito Colorado está haciendo su debut en el torneo de la Asociación de Hockey del Oeste (AHO).

Miguel Benítez integra el equipo de Los Miuras y dialogó con Democracia sobre los inicios del grupo.

“Empezamos en octubre del 2021 y se está por cumplir un año desde que comenzamos. Arrancamos con un grupo muy chico porque el hockey masculino no está tan desarrollado y fuimos “cayendo” por invitaciones de amigos y nos enganchamos de a poco. Con el correr del tiempo, se armó un lindo grupo y hablamos con la liga para concretar una liga formal”, inició.

“Es un año de aprendizaje constante para todos porque es un deporte nuevo para la mayoría a pesar de que todos practicamos otro alguna vez. Es algo nuevo y le metemos muchas ganas”, aseguró.

Benítez fue uno de los pioneros del elenco de Los Miuras y contó cómo comenzó a gestarse la actividad.

“Éramos muy pocos al principio, pero antes de que inicie el torneo ya eramos entre once o doce jugadores. La primera fecha jugamos con nueve jugadores y en la segunda todos los equipos pudimos llegar a once. En la actualidad, tenemos cerca de 20 jugadores y no tenemos problema con la cantidad”, sostuvo.

Con respecto a las competencias, Benítez se refirió al torneo que están disputando y al nivel de juego que tienen los partidos.

“El torneo comenzó con cierta flexibilidad porque sabíamos que se iba a ir agregando gente a los diferentes clubes de la zona. La liga nuestra es nueva y es el primer año de todos los equipos en un certamen oficial. Algunos ya vienen con competencia y hace más tiempo que están juntos. Se nota en el nivel de juego y estamos en un nivel parecido, salvo dos o tres planteles que están un escalón más arriba. Nosotros, dentro de todo, competimos”, reveló.

“El hockey es un deporte muy físico y nosotros tratamos de hacer un papel digno, técnicamente estamos complicados porque jugamos contra un plantel de chicas que juega hace bastante y se nota, ellas con técnica nos superan” afirmó.

El jugador de Los Miuras contó lo que viene en el calendario para su equipo y cuál es su expectativa para el certamen.

“Nos toca jugar el 23 de octubre la última fecha de la fase regular con Argentino de Rojas, en Junín. La fecha se juega en una cancha todos los partidos (dos o tres). Después en noviembre están los cruces”, indicó.

“Ya estamos clasificados a los cuartos de final, resta definir contra quién será el rival. Son partidos complicados y el resultado para nosotros es anecdótico”, comentó.

Por último, Benítez mencionó que el club le brinda la oportunidad a los más chicos de tener la posibilidad de practicar este deporte.

“Tenemos algunos chicos en las categorías más chiquitas que se sumaron con las nenas porque todavía no hay suficientes para formar un equipo. La idea es fomentar el deporte y que los chicos tomen el hockey como un deporte más al igual que el fútbol o el básquet. Hay que estar abierto y tomar esta actividad como otra posibilidad para los nenes”, finalizó.