El atleta Uriel Muñoz participará en el New Balance Final 2022, en Chile

El destacado deportista local Uriel Rodrigo Muñoz, juvenil representante de la Escuela de Atletismo “Galas de Junín” que encabeza Gerardo González, ha recibido una invitación para un evento internacional, a concretarse el próximo mes. New Balance Estados Unidos invitó a Muñoz a participar del New Balance Final 2022 a realizarse en Santiago de Chile, la capital del vecino país trasandino, a partir del viernes 14 de octubre venidero, una gran chance para el atleta de “Galas de Junín” de seguir sumando experiencia y mejorar aún más su nivel deportivo.

La experiencia que cosechó en cachi

Recordemos que hasta algunas semanas, Muñoz participó de una concentración de atletas en la ciudad de Cachi (Salta), ideal por su altura sobre el nivel el mar. Uriel, al analizar sobre lo experimentado en suelo norteño, señaló a Democracia: “Para mí, lo vivido en Cachi fue una gran ayuda. Medio un plus lo que sumé en esa concentración y entrenamiento en la altura, ya que mejoré mucho en glóbulos rojos, me dio un plus, una ayuda. Estuve solo concentrado en el entrenamiento, compartí lindas experiencias con grandes atletas, ya sea al realizar trotes, corridas, entradas en calor. Me sirvió para mejorar, porque sin dudas también lo será para todo lo que se viene para mí en lo deportivo de aquí en adelante”.

New Balance en Chile y torneo sudamericano

Continuando con la charla con este medio, en relación a la importante convocatoria recibida recientemente, el atleta de la escuela “Galas de Junín” manifestó: “Iré a Chile a competir en los 800 metros, a representar a mi país, buscando mejorar marcas. Antes de eso, tengo que competir en la final provincial de los Torneos Juveniles Bonaerenses, buscando la medalla de oro en los 1.500 metros por tercera vez, ya que la logré en las ediciones de 2019 y de 2021, así que quiero traer otra dorada para Junín”. Además, destaquemos que hace pocos días el ascendente deportista juninense representó a nuestro país en el torneo Sudamericano 2022 categoría Sub-18 de atletismo.

Dicho campeonato continental se realizó en Brasil, en la ciudad de San Pablo, entre el viernes 9 y el domingo 11 del corriente mes, participando en las pruebas de 1.500 y de 800 metros llanos.

En la distancia mayor, Muñoz finalizó segundo con un tiempo de tres minutos 54 segundos 95 centésimas para adjudicarse así la presea de plateada. Escoltó al uruguayo ganador, Gonzalo Gervasini (cronometró 3’ 53” 72/100 y se quedó con la medalla de oro), y completó el podio el venezolano Héctor José Gómez, medalla de bronce al marcar un tiempo de tres minutos 56 segundos 56 centésimas. Así analizó lo vivenciado en Brasil nuestro coterráneo: “El certamen Sudamericano fue muy lindo en todos los aspectos, tanto en lo competitivo como fuera de la pista. Cinco días antes nos concentramos, el viernes 2 de septiembre en el Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y el miércoles 7 salimos para Brasil. Desde allí y hasta el final de las competencias, entrenamos y compartimos muy lindos momentos con toda la delegación nacional, logrando buenos y no tan buenos resultados en general.

Por el solo hecho de estar en un torneo Sudamericano es un gran logro para todo deportista, para todo atleta, ya que no todos pueden llegar hasta allí. En lo personal me fue bien, en los 1.500 metros superé mi marca y metí un buen segundo puesto, así que estoy muy contento. En 800 metros, abandonar nunca estuvo en mi cabeza, pero me jugó en contra la presión y no resistí mental y psicológicamente, pero ahora tendré la revancha en Chile”.

Completando sus conceptos, Uriel Muñoz recordó que ”Luego, voy a participar en otra edición de los Juegos Nacionales Evita 2022, buscando una nueva medalla dorada, que sería la segunda para mí en esta competencia”, cerró el atleta entrevistado.