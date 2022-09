Empezó la Copa “Ciudad de Junín” de ajedrez

Comenzó a disputarse ayer la Copa “Ciudad de Junín” de ajedrez, un torneo internacional para trebejistas de hasta 2400 puntos de ELO del que participan varios tableros titulados, candidatos a maestros y más de 70 jugadores.

La competencia se juega a seis rondas, sigue hoy con dos partidas y culminará mañana domingo con las dos últimas fechas, con epicentro en el Salón de Usos Múltiples de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Unnoba), ubicado en calle Jorge Newbery, entre Italia y Sarmiento.

La primera de las seis rondas del torneo, arrojó estos resultados:

Villegas Franco (Junín) 1 vs. Fernández Leandro 0; Bontempi Garrote Sofía M. (Junín) 0 vs. Bentancor Franco 1; Luján Nelson 1 - Medina Iván 0; Falcinelli Fabricio 0 - Mussanti Diego 1; Sanhueza Cristian 1 vs. Suárez Laureano 0; Sánchez Marcelo (J) 0 - Zuriel Marisa 1; Wisniacki Flavio 1 - Llanos Collado Hernán 0; Ramini Mariano 0 - Leto Enzo (J); Pereyra Horacio 1 - Poli Sergio 0; Fernández Llorente Javier 0 - Unhold Valentín 1; Garabano Gonzalo 1- Giménez Julieta 0; Lescano Natanael 0 - Harper Horacio 1; Santarelli Luis (J) 1 - Marcopulo Jeremías 1; Winger Jeremías 0 - Ghigliotto Walter (J) 1; Calens Diego 1 - Barchiesi Gonzalo 0; Giménez Benjamín 1 - Boyeras Juan Pablo 0; Semprevivo Florencia 1 - Ábalo Yamila (J) 0; Ajalla Alfredo 0 - Maggiolo Elisa 1; Dallura Juan 0 - Bellone Mariano (J) 1; Bogado Negrete Thiago 0 - Suasnabar Jesús (de Perú) 1; Heredia Valentín 1 - Carozza Andrés(J) 0; Carozza Pablo (J) 0 - Scarsi Anna Laura 1; Montero Facundo 0 - Convers Federico (J) 1; Furnari Matías (J) 1 - Pedreira Henrich Alan 0; Horisch Juan P. 1 - García Emilio (J) 0; García Franco 0 - Cirigliano Nahuel 1; Tamayo José Luis ½ - Hurtado Carolina ½; Molfino Ferro Bruno 0 - Bonjorn Pablo 1; D’ Eletto Franco 1 - Mulvihill Eugenio (J) 0; Narváez Guido 0 - Pereyra Mariano 1; Morea Adrián 1 - Nichea Felipe 0; Oyarzábal Pablo (J) 0 - Arana Augusto 1; Pradines Ernesto 1 - Quinteros Alexis 0; Quiroga Marcos (J) 0 - Zilli Lauriano 1; Ligotti Jorge Luis 0 vs. Rumi Lucas (Junín-O´Brien) 1.

En forma paralela, se inició un certamen del juego ciencia para infantiles, del que participan decenas de trebejistas locales y de otras ciudades, torneo denominado “José Gazzo” en homenaje al juvenil ajedrecista de Junín fallecido hace algunos meses.



Jornada para los escolares

Además, como anticipo ayer Democracia, se concretó una jornada especial dirigida a alumnos de varias escuelas de Junín. Walter Petrecca, secretario de Coordinación del Municipio, manifestó: “Participaron cerca de 500 chicos jugando, compitiendo y aprendiendo por sobre todas las cosas esta pasión que es el ajedrez. Nos pareció hermoso ver la forma en que se engancharon con la propuesta, cómo disfrutaron y compartieron un tiempo entre compañeros”, recalcando que “Se hace un trabajo fantástico con el Círculo y la Escuela Municipal de Ajedrez”.

Juan Matías Screpis, presidente del Círculo Juninense de Ajedrez, expresó: “Venimos trabajando con este proyecto desde marzo de este año, cuando nos pusimos en comunicación con Claudio (Yópolo) y la gente del Municipio automáticamente se pusieron a disposición y nos brindaron todo lo necesario para que esto sea posible. Incorporamos también esta propuesta de una jornada ajedrecística con todos los colegios de la ciudad”.

Destacó finalmente el “Apoyo por parte del Municipio, de la Unnoba, del Sindicato de Empleados de Comercio, ATSA, la diputada provincial Valeria Arata, lo cual para nosotros es fundamental para que esto se pueda llevar a cabo”, cerró Screpis.

Por su parte, Santiago Cazaux, director de la Escuela Municipal de Ajedrez, declaró: “La pandemia nos tuvo dos años encerrados, recargamos pilas y empezamos a trabajar con muchas ganas con los más chicos, tal es así que llegamos con los talleres a Agustín Roca, Morse y a las escuelas. Esto llevó mucho trabajo, muchas llamadas de por medio, lo volvimos loco a Claudio para que se pueda hacer y por suerte salió de la mejor manera, con estos 500 chicos que vinieron con las maestras y directoras de las distintas instituciones escolares, que también nos mostraron su apoyo por esta propuesta”, dijo Cazaux.

A su vez, Claudio Yópolo, director de Deportes destacó que “Gracias a este trabajo en conjunto es posible que se desarrollen este tipo de actividades que están volcadas a un montón de niños y niñas, de los cuales ojalá salgan potenciales jugadores de ajedrez, y si no constituyen una gran cantidad de chicos que aprendieron a jugarlo”, felicitando además a Matías Screpis y a los profesores Santiago Cazaux y Ramiro Troilo, ”Por la pasión que le ponen para enseñar este deporte tan lindo”, cerró.