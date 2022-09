Arribó a su centenario fundacional el Club Atlanta de la localidad de Morse

La comisión directiva del Club Atlanta de la localidad distrital de Morse, junto a socios y simpatizantes de la entidad, e invitados especiales, celebraron el centenario de trayectoria institucional. En el acto estuvieron presentes funcionarios municipales y concejales, quienes luego de la ceremonia realizaron el descubrimiento de una placa conmemorativa y destacaron el rol de la institución respecto de la contención social.

Al respecto, Luis Chami, secretario general del Municipio, felicitó a Luis Brudovich y a la comisión directiva del Club Atlanta de Morse, y expresó: “Como Gobierno es una satisfacción muy grande acompañar a este Club que cumple 100 años, la institución representa la vida social del pueblo, que creció con el mismo y que sin dudas es representativo”. Agregó que “Se integró a la comisión gente nueva, se ve las ganas y el incentivo que tienen para con la responsabilidad de aportar en la institución, con nuevas iniciativas. Hay en planes realizar reformas y, en ese sentido, como Gobierno acompañamos y estamos presentes; la idea es que puedan disfrutar de todas las oportunidades posibles”, indicó como corolario el funcionario.

A su turno, Claudio Yópolo, director de Deportes, manifestó que “El trabajo en conjunto con las instituciones es fundamental, los clubes cumplen un rol muy importante en cada localidad, y en esta ocasión el Club Atlanta de Morse, con sus 100 años de historia, que no es poca cosa”. Seguidamente felicitó al presidente y a la comisión directiva de la institución, mencionando también a los anteriores presidentes y fundadores, al expresar: “Todos fueron visionarios, sentaron base para que los demás puedan seguir construyendo un club, es por eso que seguimos acompañando los avances y celebrando los logros que alcanzan con el transcurso del tiempo”, cerró Yópolo.

Luis Brudovich señaló: "Todo esto requiere de esfuerzo y dedicación"

Por su parte, Luis Brudovich, presidente de Atlanta de Morse, manifestó: “Nuestra gestión comenzó en el año 2010, en el 2012 festejamos los 90 años del club y nuestros proyectos estaban relacionados a la infraestructura y se lograron. Cuando uno mira desde afuera piensa que las cosas son un poco más sencillas y en poco tiempo se van a hacer, pero todo esto requiere de esfuerzo y dedicación”. Seguidamente, dijo que “Hubo que hacer reformas que fueron obligatorias, por una cuestión de habilitación, uno quisiera terminar todo lo que comenzó y a veces se torna complicado. La época de pandemia fue una situación que nos dejó pocas posibilidades de seguir avanzando, como comisión hicimos lo que pudimos, pero siempre aportando”, explicó.

A su vez, Budrovich agradeció a los vecinos que brindan acompañamiento al Club Atlanta, y comentó durante el emotivo acto: "La gente siempre se muestra muy entusiasmada, al inicio los socios eran 360 y actualmente hay 192, y seguimos subsistiendo. El club se queda con las personas que pese a todo, siguen apoyando. Este año se renovó la comisión, hay algunos que tenemos 12 años de trabajo dentro del club, los socios apoyaron esta decisión, se interesaron y llegaron a votar. No tenemos dudas que es para beneficio de todos, hay mucha gente joven con nuevas ideas, proyectos en mente y me parece mentira estar en los 100 años del club, y que me toque seguir siendo presidente”.

En cuanto al apoyo del Gobierno de Junín, el directivo declaró finalmente: “El acompañamiento del Municipio es muy importante, siempre tuvimos apoyo, sobre todo en el verano que es la vida del club y las colonias de verano nunca dejan de funcionar. 100 años no es poca cosa y con nosotros el acompañamiento es frecuente, queremos que la gente vuelva a disfrutar de todas las instalaciones, y esta iniciativa le está haciendo bien al pueblo, y a la gente”, completó Luis Brudovich.