Alto Vuelo, escuela de circo y danza.

Alto Vuelo es una escuela de circo y danzas donde se realizan distintas acrobacias aéreas y de piso. La institución tiene más de 18 años en Junín, fue una de las pioneras de la actividad y está a cargo de Silvina Barroso.

La escuela cuenta con más de 150 integrantes de todas las edades y desde hace 7 años, se encuentra en Uruguay 84.

-¿Cómo nació la escuela de acrobacias y danzas?

- Estudié danza toda mi vida y no era mi objetivo ser profesora, lo hacía por placer. Me fui a Rosario en el 2001 y descubro, por otra profesora de Junín, la disciplina y me llamó mucho la atención. Es una disciplina de circo contemporáneo y muy deportiva porque requiere de mucho entrenamiento.

Arranqué a hacerlo por gusto y cuando me di cuenta ya estaba dentro del proceso de formación, que entre Capital Federal y Rosario. Todavía sigo capacitándome con seminarios, work shops para estar actualizada.

-¿La disciplina se divide por edades o categorías?

-La enseñanza siempre fue recreativa y nosotros, por una cuestión personal no competimos, si hacemos muestras, encuentros, varietés y nos juntamos con otras escuelas. Nos dividimos por grupos de distintas edades que comienzan con las Babys de 3 años en adelante.

-¿Cuántos/as integrantes tiene la escuela?

-En la actualidad, contamos con una matrícula de entre 130 – 160 personas y es la misma que manejábamos antes de la pandemia. Ahora, nos estamos reacomodando.

-¿Cómo influyó la pandemia?

-Mucho porque fue devastadora. Tuvimos la suerte que el dueño del local que alquilamos nos dijo “como puedan, lo que puedan” y no significa que no pagábamos si no que era la mitad del alquiler o a veces menos.

Nos reinventamos porque hicimos nuestro trabajo detrás de las redes sociales. Es una disciplina que tiene un riesgo y que se practica en un lugar determinado. Se formó “Club Acrofusión” que fue una escuela virtual junto a colegas de otros lugares de la Región (Lincoln, Pinto, etc.) y nos conectábamos de lunes a viernes a dar un entrenamiento.

La gente nos acompañó con una cuota de socio que era a voluntad y más allá del momento complejo para todos, estuvieron con nosotros y eso vale mucho.

-¿Cuáles son las características específicas de cada disciplina?

-La mayoría de las acrobacias que realizamos son aéreas excepto la de piso que es una fusión entre acroyoga, acrosport y gimnasia artística. Hacemos tela, que es lo más conocido y es un elemento muy complejo, muy técnico y hasta cuesta subirse pero una vez que está dominada, los otros elementos son más fáciles de dominar porque cumple con la “tripartita” de fuerza, flexibilidad (elemental) y también con el cuerpo en proyección. También, tenemos el trapecio fijo y la lira que es un aro.

-¿De qué se tratan las muestras?

-Hacemos distintas muestras, varietés y encuentros durante el año. El cierre de la escuela es un show a fin de año que está más inspirado en la parte artística. Hacemos estos eventos para que la familia vea lo que hacemos, el proceso y como trabajamos. Somos una familia y esos encuentros son necesarios para ver el avance y para compartir un momento.

-¿Por qué elige no competir?

-No vengo del deporte pero sí de la danza y las experiencias que vi o tuve con las frustraciones de un niño me dolieron. Nunca me pasó que un alumno me pida ir a una competencia y si en algún momento sucede no me voy a negar. Vi gente abandonar la actividad por quedar en cuarto o quinto puesto. La presión que tiene una persona que va a competir es mucha.

Soy docente y trato de cumplir con una función muy importante como la formación. Cómo formamos, cómo apoyamos y cómo acompañamos y más en este momento que todo es inmediato y todo tiene que ser ya. Eso nos pasa día tras día, los trucos no salen siempre y cuestan muchos entrenamientos. Tengo la tranquilidad de que tenemos un nivel de formación que puede ingresar en una competencia.

-¿Cómo se compone el grupo de trabajo?

-Somos cinco profesoras y ellas arrancaron como alumnas recreativas. Hicimos un profesorado de 3 años en una escuela privada de Rosario. Además de enseñar la técnica básica, estudiamos didáctica, psicología para que a la hora de dar clases estemos preparadas.

-¿Cómo ves la disciplina en Junín?

-Cuando se abrió Alto Vuelo éramos la única escuela de acrobacia en la ciudad y no sé sabía lo que hacíamos. En la actualidad, es una disciplina conocida y se asocia un poco con la escuela porque es la que más años tiene. Hay mucha actividad y lo veo muy positivo. Me da satisfacción que la disciplina sea conocida, que ayudamos y que haya oferta para todos.

-¿Cuáles son los objetivos a futuro?

- A corto plazo, vamos a presentar “Human”, un espectáculo que está relacionado con la parte humana. Todos los días le ponemos un granito de arena. Nadie está obligado a participar, sólo el que quiere, hacemos cuatro funciones y por primera vez será en nuestro espacio. Además, el crecimiento de la escuela es importante, pero no en cuanto a lo económico, sino en cuanto a calidad. Salir de la comodidad y no quedarnos en que nos va bien.

Disciplinas

-Acrobacia de piso

-Tela

-Trapecio fijo

-Lira (aro aéreo)

-Danza aérea con arnés

-Suspensión capilar

-Cintas

-Cuerda

-Flexibilidad

-Entretenimiento

acrobático

Profesoras

Directoria de la escuela:

-Silvina Barroso.

Grupo de trabajo:

-Vanina García.

-Rocío Biscaro.

-Rosario Meres.

-Berenice Villa .



Postales

1. Integrantes

La escuela creció mucho en los últimos años. En la actualidad, cuenta con más de 150 integrantes.

2. Variedad

La actividad se divide por edades que comienza con el grupo de Babys de 3 años en adelante.

3. Eventos. Durante el año, la escuela realiza diferentes muestras, varietés o encuentros.



____________________________________

Seguinos en Twitter