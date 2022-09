Prosiguen trabajando en la puesta a punto de la pista del Junín Moto Club

El secretario de Coordinación del Municipio, Walter Petrecca y el director de Deportes comunal, Claudio F. Yópolo, estuvieron presentes en las pruebas que los karting que hicieron en la pista del Junín Moto Club, predio de dicha institución ubicado a la vera del acceso al Parque Natural Laguna de Gómez. Además de observar las pruebas en el circuito próximo a inaugurarse oficialmente, ambos funcionarios dialogaron con directivos, pilotos y con el público que se acercó hasta el lugar.

En ese marco, Walter Petrecca señaló que "Nuevamente nos hemos acercado hasta el Junín Moto Club, para dialogar con sus directivos y también viendo cómo se sigue avanzando en este nuevo espacio destinado al deporte motor. Antes, acá había una zona inundable, y hoy tenemos una pista de motos y karting, donde se trabaja muchísimo para dejarla lista para la realización de grandes competencias".

Agregó luego que "Quiero destacar el gran trabajo, enorme, que han realizado todos los miembros de este club, con Ricardo Rossetti a la cabeza, que nunca bajó los brazos para que esto se concrete y permitiéndole a Junín un espacio más para el deporte. Está en un lugar muy importante, como es el acceso al Parque Natural Laguna de Gómez y rodeado de otros clubes, como el de Planeadores y el MotoQuad", expresó el funcionario.

El secretario de Coordinación del Municipio, manifestó por último que "Seguir sumando escenarios e infraestructura para la realización de distintos deportes es muy bueno para toda la comunidad porque el deporte también mueve al turismo, generando así movimientos económicos extras en la ciudad. Trabajamos por un Junín de oportunidades para todos y lo hacemos junto a todas y cada una de las instituciones de Junín, tal como nos marca el intendente Pablo Petrecca", completó Walter Petrecca.

Ricardo Rossetti: “Ya empezamos a ver los frutos”

Por su parte, Ricardo Rossetti, presidente del Junín Moto Club, agradeció "La nueva visita de los funcionarios y el permanente apoyo. El trabajo que llevamos adelante desde el Club es muy árduo, pero de a poco ya empezamos a ver los frutos. Estamos muy contentos de que después de muchos años, Junín volviera a tener una pista de karting, sabemos que no falta, pero trabajamos para tener la mejor pista posible".

Para finalizar, Rosetti aprovechó la oportunidad para remarcar el acompañamiento del Gobierno de Junín: "Siempre lo digo y no me voy a cansar, no tenemos palabras para agradecer al Gobierno de Junín todo el apoyo, el acompañamiento y el trabajo conjunto. Sin esto, ni la pista de motos ni la de karting, hubiesen sido posibles. Por eso estamos agradecidos a la gestión de Pablo Petrecca, a las áreas de Coordinación, de Deportes y de Espacios Públicos, a cargo de Germán Aguilar, por el acompañamiento permanente".

A su turno, Claudio Yópolo, director de Deportes del Municipio, expresó: "Hacía falta en Junín una pista de karting, muchos juninenses que practican este deporte no tenían un lugar donde probar, por ende, se tenían que ir a la zona, hoy, gracias al trabajo de Ricardo (Rosetti) y todo el equipo del Junín Moto Club, estamos a muy poco tiempo de empezar a ver grandes competencias y de esa manera, seguir posicionando a Junín como sede regional y provincial de grandes eventos deportivos", completó el titular del área Deportes comunal.