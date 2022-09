Rivadavia de Junín se coronó campeón de handball con su conjunto femenino

Se disputó en la ciudad de Salto Argentino la cuarta fecha del torneo oficial “Amistad” 2022 organizado por la Asociación Juninense de Balonmano (Ajubal).

Allí, en categoría mayores damas, se coronó campeón por anticipado el equipo de primera división “Las Águilas” del Club Atlético Rivadavia de Junín, tras destacada campaña.

Las chicas del “Riva” llegaban con una gran chance por la performance lograda en fechas anteriores y no la desaprovecharon, ya que ganaron el partido ante Mariano Moreno de nuestra ciudad, luego de perder por un tanto frente al conjunto de Handball Salto. Al culminar esta jornada, la tabla de posiciones dejó como líder absoluto al equipo rivadaviense dirigido por el profesor Gustavo Hernández, consagrándose campeón del “T0A 22”.

En la edición anterior (“TOA 21”), del tem del CAR fue derrotado en semifinales por Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen, equipo que se adjudicó finalmente el certamen, mientras que las chicas del albiceleste llegaron al podio como terceras, al vencer al Centro de Educación Física N° 11 de Carlos Casares.

En cuanto al campeonato de caballeros de primera división, se definirá el domingo 25 de septiembre en el gimnasio del complejo municipal “General San Martín” de nuestra ciudad, entre Rivadavia de Junín y Handball General Pinto, quienes empataron su partido de anteayer domingo en Salto Argentino. Los juninenses aventajan a los pintenses por diez puntos, pero en la jornada de cierre del certamen habrá 20 unidades en juego.



Los resultados

Los resultados registrados en la jornada dominical realizada en Salto Argentino el pasado domingo 4, fueron los siguientes:

-Mayores caballeros: Handball Salto 21 vs. Rivadavia de Junín 28; Handball General Pinto 30 vs. Rivadavia Junín 30 y Handball Salto 14 vs. Handball General Pinto 28.

-Damas mayores: Handball Salto 19 vs. Rivadavia de Junín 18; Handball Salto 20 vs. Mariano Moreno de Junín 19; y Rivadavia de Junín 25 vs. Mariano Moreno de Junín 9.