Emanuel Muñoz y su pasión por el tenis de mesa: "Me gusta mucho enseñar"

Emanuel Muñoz tiene 25 años, hace tres temporadas que practica tenis de mesa y reconoce: "Desde chico me gustaba", en relación al deporte que lo apasiona.

Vive con su mamá, Viviana y tres hermanos, Yesica y Ezequiel (mayores que él) y Joel, el menor. El año pasado egresó del Centro de Formación Integral (CFI) y luego cursó en el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 451 de nuestra ciudad.

Entre sus destacadas actuaciones en ping-pong, Muñoz logró medalla de plata en la edición 2019 de los tradicionales Torneos Juveniles Bonaerenses, en la ciudad de Mar del Plata, tras pasar previamente las etapas local y regional. Actualmente, Emanuel -quien tiene a su cargo el Taller Municipal de tenis de mesa-, comentó a Democracia que "Juego y enseño tenis de mesa tres veces por semana, unas tres horas diarias más o menos", mientras que sus jugadores preferidos a nivel nacional y mundial "Son Gastón Alto, de nuestro país, y el sueco Ove Waldner".

Luego, reconoció que "Me parece genial que haya más lugares para practicar, para competir o para jugar al tenis de mesa" y dijo, en relación al ping-pong, "Hago lo que me gusta, así que se multiplique la actividad en el país, está muy bueno".

Agregó que "Es importante que se pueda competir, en la región y en el país. También que se dé lugar al área de discapacidad, para ser mucho más inclusivos. A mí me gusta mucho enseñar, cómo también aprender. Me encanta la educación física y creo que todos deberían aprender a cómo cuidar el cuerpo, la alimentación y disfrutar permanentemente del deporte. Mi hermana me alentó a luchar por lo que me gusta", manifestó.

Días y horarios de las prácticas

En cuanto a los días que practican en la sede del Club Junín, Muñoz señaló que "Lo hacemos los lunes, miércoles y viernes desde las 19", agradeciendo además y finalmente, a la dirigencia de la entidad de calles Julio Campos y Lebensohn.

Dijo al respecto que agradece "Especialmente a mis profesores y compañeros por darme la posibilidad de hacer lo que tanto me gusta. También a los alumnos, por venir a aprender y a divertirse, y a mi familia, que me acompaña siempre", completó el destacado jugador y profesor de tenis de mesa.

El Taller que Emanuel se realiza en el marco del Programa "Potenciando Capacidades", generado desde la Dirección para Personas con Discapacidad del Gobierno Municipal del Distrito de Junín, que encabeza la doctora Karina Sánchez.