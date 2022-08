Culminó la Liga Provincial de Clubes Sub-18 en Junín

La Liga Provincial de Clubes Sub-18 terminó ayer con la participación de los planteles femeninos del Club Junín y Sarmiento. El torneo contó con diez equipos de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y otorgó plazas a la Copa Argentina, competencia nacional.

El Club Junín se quedó con el cuarto puesto del torneo porque cayó ante Riberas de Paraná, 3 a 2, en la definición por la tercera posición.

Olimpo de Bahia Blanca se consagró campeón tras vencer en la final a Once Unidos de Mar del Plata por 3 a 0.

Por otra parte, Sarmiento luchó por el séptimo puesto de la competencia.

Oscar Ben, jefe de competencia de la Federación Bonaerense de Vóley, manifestó: "Hay 3 categorías en la Federación, sub 14, sub 16 y sub 18, las competencias se dividen por regiones, y la final de la categoría sub 18 fue asignada a la ciudad de Junín, lo importante del evento son los cuatro equipos clasificados a la Copa Argentina, organizada por la Federación Nacional, la cual tiene lugar en el mes de noviembre".

Con respecto a la clasificación lograda, Manuel López, profesor de la categoría sub 18 del Club Junín sostuvo que “el balance siempre es positivo, poder vivenciar un torneo de buen nivel en la ciudad es gratificante, la idea es promover el deporte, para que haya más chicos y chicas jugando al vóley. El puesto alcanzado, es un muy buen lugar, llegar cuartos entre toda la provincia de Buenos Aires, y tener pase a un Torneo Nacional, que pone al Club Junín dentro de los mejores del país, es una felicidad enorme y una alegría muy grande, se trabaja para lograr este tipo de objetivos, estamos satisfechos”.

Para finalizar, la capitana del equipo del Club Junín, Rita Marsullo, manifestó: “Estamos muy felices, es un objetivo que nos planteamos cuando comenzó el torneo a principio de año y lo pudimos cumplir, ahora vamos poner el foco en la competencia que se viene y trabajar en eso, y sobre todo a disfrutar, somos un equipo con todas las letras”.