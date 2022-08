Rivadavia de Lincoln será sede de fútbol, hockey, vóley y cestoball

El Club Rivadavia de Lincoln, durante el fin de semana, será sede de encuentros amistosos de fútbol, torneos de vóley, hockey, cestoball y fútbol femenino.

El sábado, desde las 10 horas abrirá la jornada el vóley y hockey en sus respectivos certámenes. A su vez, desde el mediodía, se desarrollará una jornada de fútbol que cerrará con un encuentro amistoso de la Primera División, a las 16 horas.

El domingo, desde las 10 horas, el cestoball tendrá una nutrida agenda en un espectacular cuadrangular recibiendo a equipos de la zona. A la misma hora se pondrá en marcha la 2da. fecha del Torneo Clausura de Fútbol femenino, que cerrará con el cotejo de Rivadavia vs. Jorge Newbery, a las 15 horas.

Hockey

Rivadavia recibirá a Huracán de Carlos Casares, en el marco de la fecha 11 del Torneo Oficial de Damas 2022 de la Asociación de Hockey del Centro de la provincia de Buenos Aires. Desde las 10 horas jugarán las divisiones formativas Sub 14, Sub 16, Sub 19, mientras que, a las 14:30 lo hará la primera división.

Vóley

Este sábado, desde las 10 horas, el gimnasio mayor de Rivadavia será el epicentro de un Gran Encuentro de Vóley Femenino en las categorías Minis y Sub 12, en el que recibirá a conjuntos de la zona en el marco de una jornada de AV.NO.BA.

Fútbol

El sábado, desde el mediodía se llevará a cabo una gran jornada de fútbol. Las distintas categorías del Rojo se enfrentarán entre sí buscando agarrar rodaje de cara al inicio del Torneo Clausura de la Liga Deportiva del Oeste. Estos partidos serán la antesala del amistoso de Primera División en el que el Rojo recibirá a Agustín Álvarez de 9 de Julio, desde las 16 horas.

Cestoball

El domingo 28 de agosto, Rivadavia será sede de un gran Torneo de cestoball en categoría “Maxi 30”. El certamen será de carácter amistoso y el Rojo recibirá a Trenque Lauquen, Bolívar y General Villegas. Los encuentros comenzarán a las 10 horas y la jornada se extenderá hasta pasadas las 16.

Fútbol femenino

El Club Rivadavia será la sede de la 2da. fecha del Torneo Clausura de fútbol femenino de la Liga Deportiva del Oeste. Los partidos comenzarán a las 10 horas, mientras que "Las Rojitas" cerrarán la fecha a las 15 cuando enfrenten a sus pares de Jorge Newbery Blanco.

A las 10 horas se enfrentarán Villa Belgrano Vs. Deportivo Pinto y a las 12 lo harán Juan El Buenos vs. Newbery, ambos encuentros en Primera División. En tanto, a las 14 horas, Jorge Newbery Azul se medirá con Villa en Sub 15 y luego el local Rivadavia bajará el telón de la fecha.