Nueva edición de la "Copa Junín" de fisicoculturismo y de fitness

La segunda edición de la "Copa Junín" de fisicoculturismo y de fitness se realizará el 8 de octubre en el gimnasio "Juan Roberto Macario" del Club Atlético Sarmiento de Junín, organizada por Osvaldo Marolla y colaboradores.

Va a fiscalizar la Asociación Nacional de Culturistas Aficionados (NABBA) y de la World Fitnees Federation (W.F.F.) y se contará con el acompañamiento del Gobierno de Junín, a través de la Dirección de Deportes; de la Asociación Fisicoculturista Argentina (AFCA) y de la dirigencia del Club Sarmiento.

La primera edición de este evento, recordemos, se realizó con amplia participación de exponentes de distintos puntos del país, en el campo de deportes "El Bosque" del Club Atlético Villa Belgrano de nuestra ciudad.

Las categorías

Se podrá competir en las siguientes divisionales, que serán veinte, seis de Overall:

Categorías W.F.F.: Culturismo hombres: Fitness; Performance; Atletic; Superbody; Extreme; y Overall.

W.F.F. damas: Hasta 1,63; Más de 1,63; Overall.

Women Sport Model (dos rounds): Hasta 1,63; Más de 1,63; y Overall.

Men's Sport Model (dos rounds): Overall.

Women Beach Model (Wellness): Categoría única.

Glamour: Categoría única.

Caballeros Men's Beach Model (bermuda): Hasta 1,75; Más de 1,75; Máster + de 50 y Overall.

Damas Biquini: Hasta 1,63; Más de 1,63, Máster + de 50 y Overall.

Hombres Men's Jean Model (única).