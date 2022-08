La Escuela de Patinaje Artístico sobre Ruedas: Más de 10 años formando patinadoras

La Escuela de Patinaje Artístico sobre Ruedas funciona en Junín desde el año 2010 y cuenta con más de 200 deportistas de diferentes edades. La actividad está dirigida por Antonela Salomone, quien es directora, profesora de educación física y técnica nacional de Patín Artístico.

En la actualidad, la Escuela tiene equipos de competencia que, desde el año 2011, pertenecen a la Liga de Unión de Patinadores Libres y Artísticos (UPLA) que depende de la Región Nº1 de la Asociación de Patinadores Metropolitanos (APM) bajo la supervisión de la Confederación Argentina de Patín.

Salomone dialogó con Democracia y realizó un repaso de los diez años que vivió junto a la Escuela.

-¿Cómo fueron los inicios de la Escuela?

- Me vine a estudiar profesorado de educación física a Junín, yo soy de Chacabuco, y quería continuar con la actividad porque patino desde los 3 años. Uno de los profesores de la cursada me dijo que estaban dando patín artístico en el club Rivadavia y me acerqué. En ese momento, había una profesora a cargo de una escuelita que recién se iniciaba con un par de nenas y arranqué como alumna.

Luego, me hice cargo del grupo más avanzado que había y, cuando la profesora que estaba se fue a otro trabajo, el presidente del club Rivadavia (Carlos Figgini) me dijo si quería hacerme cargo de la escuela. Desde el 2010 estoy formando a las nenas tanto en los equipos competitivos como en los recreativos y de adultos.

-En la actualidad, ¿Cuántas patinadoras/es asisten a la escuela?

- Contamos con más de 200 alumnas que van desde los 3 años hasta adultos mayores y están divididas por categoría, edad y nivel. No depende tanto de la edad pero si de la trayectoria que consiguió cada patinadora a lo largo de los años. Por ejemplo, hay nenas de 8 años que están en los equipos de competencia porque arrancaron de muy chicas o porque tienen condiciones para estar en ese grupo.

El equipo de competencia comienza desde los 6 a los 17 años aproximadamente y el recreativo es a partir de los 3.

- ¿Son la única escuela de patinaje artístico en Junín?

-Por lo pronto si, sé que están dando en los CEF pero no conozco de otro lugar.

-¿Cómo es y de qué se trata el deporte?

-Se caracteriza por ser un deporte individual, hay varias disciplinas y modalidades dentro del patinaje. Una de ellas es la disciplina Libre, que es la que más se conoce y en la que se aplican todas las destrezas, la fuerza, resistencia, los trabajos de salto, giro, la flexibilidad. Todo eso se une a una coreografía individual que tiene cada patinador de acuerdo a su nivel, su edad y su progresión anual.

Nosotros practicamos, además de Libre, otra disciplina que se llama Figuras Obligatorias y consiste en trabajar con distintas figuras que están dibujadas en la pista y que necesitan mucha precisión del mismo cuerpo y patín. También hay otras disciplinas y nosotros las hacemos dentro del club pero no competimos en esas disciplinas porque es una dedicación plena a cada modalidad y el patinador se debe dedicar solo a una.

Es un deporte que se ramifican un montón de modalidades y tiene muchas salidas para el patinador que desee hacer distintas actividades dentro del deporte.

-¿Es la única que está a cargo de todas/os las/os patinadoras/es?

-Sí, tengo alumnas que me ayudan pero están todas a mi cargo.

-¿Cómo fue el proceso en estos diez años?

-Al principio fue como un proyecto recreativo y después comenzamos con los torneos. A las patinadoras las motiva mucho el poder superarse, no con alguien sino con uno mismo, y empezamos a tener torneos clasificatorios para los Nacionales y Sudamericanos. Llegamos a un nivel altísimo, donde las chicas participaron en Sudamericanos. Pasó todo rápido y en ese tiempo haber participado de esos torneos me enorgullece mucho.

-¿En qué nivel deportivo se encuentra?

-Competimos a nivel nacional actualmente. Hasta el 2016, participamos en Sudamericanos y Latinoamericanos de patín y en 2019 tuvimos un año de reacomodamiento de la Escuela, con el tema de las alumnas.

-¿Es exigente el deporte?

-Sí, es un conjunto de todo. No sólo es la parte técnica de patín, también la preparación física que requiere el deporte, la condición de la familia, la parte económica porque es un deporte caro, ya que los patines son costosos junto con la indumentaria, la malla y la puesta en escena de la patinadora que ya exige un nivel económico medianamente alto, el compromiso que tiene la familia para con el deportista. Si es un deportista muy bueno pero la familia no acompaña es como el deportista termina estancado.

-¿Cómo son los entrenamientos?

-Hacemos una entrada en calor de preparación física, todo lo que es equilibrio, flexibilidad, trabajamos sobre las mismas técnicas que hacemos en los patines en zapatillas. Luego, se trabaja abocado a los patines. Además, trabajamos la expresión corporal, la danza y el trabajo de postura.

No es solamente que nos ponemos los patines y salimos a patinar sino que hay un trabajo de fondo para poder llegar a la categoría deseada de cada deportista.

-¿Las competencias deportivas son muy exigentes?

-Las competencias nacionales no bajan de 150 patinadores por categoría y edad, en una instancia clasificatoria eran más de 60 y pasaban 10 nada más. Poder estar dentro de esos 10 mejores de su zona en la instancia nacional es sumamente prestigioso.

-¿Cuáles son los próximos objetivos?

-El objetivo principal es que disfruten del deporte, que se lleven el mayor conocimiento y que puedan vivenciar la mayor cantidad de modalidades en su mayor plenitud. Después si les gusta y tienen ganas, comenzar a fórmalos para los equipos de competencia desde una instancia de liga como a un mundial. Ese es mi objetivo junto con la escuela con los que compiten en un nivel más elevado.

Los títulos más relevantes

-Año 2012: Una campeona Sudamericana en Paraguay.

-Año 2013: Una campeona nacional en Mendoza.

-Año 2015: Ocho campeonas y una subcampeona en el Sudamericano de Chile.

-Año 2016: Quince campeonas, tres subcampeonas y un cuarto puesto en el Sudamericano de Chile.

Diez primeros puestos en un torneo en Quilmes.

Veinte campeonas en el campeonato Latinoamericano en Caseros.

Dos campeonas nacionales y tres medallas de bronce en la Copa González Roberto Rodríguez en Entre Ríos.

Tres campeonas nacionales y dos terceros puestos en la Copa González Molina de Córdoba.

Una medalla de plata en los Juegos Bonaerenses.

-Año 2017: Siete campeonas y cinco subcampeonas en el Metropolitano de Federados.

Tres campeonas y subcampeonas en Torneo Open Federado.

Subcampeona nacional en el Nacional de las Termas de Río Hondo en Santiago del Estero.

Dos campeonas nacionales, una subcampeona y dos medallas de bronce en el Nacional en San Juan.

Medalla de oro y de plata en los Bonaerenses.

-Año 2018: Campeona en el Nacional Divisional B en San Juan.

Campeona nacional en San Luis.

-Año 2019: Once campeonas, seis subcampeonas y dos tercer puesto en el Metropolitano federativo C y B.

-Año 2021: Una campeona y tercer puesto en el Torneo Open federativo C.