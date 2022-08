El recorrido del masajista Hugo Molina Ramírez por el fútbol de Junín y la zona

Hugo Molina Ramírez, más conocido como “Zampa”, se desempeña como masajista en el área deportiva y tiene una gran trayectoria por el fútbol de Junín y la zona.

Ramírez fue parte de varios cuerpos técnicos y, en muchas oportunidades, su trabajo no es tan visible como el de los demás integrantes pero sus manos siempre están a disposición para cualquier deportista.

Con 46 años en la profesión, el masajista habló con Democracia sobre su extenso recorrido en el deporte local entre los que se destacaron el fútbol, básquet, ciclismo, entre otros.

La relación con el deporte

Ramírez fue ciclista, llegó a disputar campeonatos argentinos y luego de su paso por el ciclismo dejó la actividad para dedicarse a los masajes.

“Corría en bicicleta de paseo como federado, competí en campeonatos argentinos en el ‘73 y después dejé porque me gustaban otras cosas, entre ellas, el fútbol”, comentó.

“Comencé a hacer masajes con la particularidad de que no acariciaba sino descontracturaba. Mi primera experiencia fue con el equipo de ciclismo Uocra y después arranqué en una liga independiente de fútbol integrada por equipos del campo de la ciudad, de Agustín Roca, Fortín Tiburcio, entre otros”, manifestó.

Su recorrido por los clubes

“Zampa” tuvo su primer paso por Independiente donde compartió con Omar “el Patón” Atondo, entre otros y después se fue a Mariano Moreno.

“Mi primer sueldo fue en Moreno. Luego, en el año 86, el equipo se coronó campeón del Nocturno con figuras como Rubén Gallego, Daniel Carpaneto, Carlos Pettinaroli, Ángel Kenan y compañía”, comentó.

Además, Ramírez tiene una larga trayectoria por clubes de la zona como Alberdi, Ascensión, Vedia, Alem y Villegas.

En Junín, estuvo en Jorge Newbery y Sarmiento y recordó cómo llegó a estar con el plantel de Primera División junto al cuerpo técnico de Mario Finarolli.

“Antonio Célico era el masajista profesional de Sarmiento en el Nacional B y, cuando se enfermó, me subieron para trabajar con el plantel profesional porque en ese momento estaba con las categorías inferiores. Célico me llevó a un curso en Buenos Aires, me brindó muchas cosas y aprendí mucho de él”, afirmó.

“El equipo de Sarmiento de esa época tenía grandes nombres como Gustavo Vigoreli, Ariel Giangualano, Norberto Mastrángelo, Ricardo Cajiao, Daniel Cangelosi”, indicó.

“Zampa” también acompañó al exfutbolista Mario Rizzi en sus comienzos como DT, más precisamente en Banderaló, donde vio pasar grandes jugadores de nivel nacional.

“Trabajé con Mario Rizzi, me llevó a un equipo en Banderaló y aprendí muchas cosas. Había jugadores como Julián Camino, que fue ayudante técnico de Alejandro Sabella y ex jugador, Walter Pereyra, entre otros”, expresó.

En la actualidad, el masajista deportivo está en su “segunda casa” que es Rivadavia (J), entidad con la cual tiene una relación afectiva. También, tiene su consultorio en calle Padre Ghio 452.

“Me encuentro trabajando en Rivadavia que es mi segunda casa, siempre me recibieron con los brazos abiertos y nunca me cerraron las puertas. Para mi es una familia, siempre tuvieron buena predisposición conmigo” detalló.

Experiencia en el básquet

Ramírez dejó su huella en el básquet con la profesión, fue partícipe de Rivadavia de Junín e integró el grupo de personas que formó parte de la delegación de Junín en los campeonatos provinciales.

“Salí campeón con Rivadavia y quedó una buena relación con Daniel González (ex basquetbolista), él me llamo y me comentó que venía el técnico de la Selección Argentina (Guillermo Vecchio) a dirigir Junín. Vino a disputar un torneo provincial con la Selección local, donde estaban Bahía Blanca, La Plata, Pergamino, entre otros. Enrique “Quique” Biurrun era el ayudante, Cristian “Pantera” Márquez el preparador físico y Oscar Pugliese el colaborador”, aclaró.

El recuerdo de los campeones

Ramírez vivió grandes momentos deportivos acompañando y siendo parte de los equipos que lograron títulos de la Liga Deportiva del Oeste y recordó a los planteles que lo marcaron en su vida.

“Me gustó mucho el Sarmiento de Mario Finaroli, el Nocturno que hizo Mariano Moreno con Oscar “Gallo” Melillo y el último Nocturno de Jorge Newbery con Fabio Nigro, nunca vi un equipo que jugara tan bien al fútbol en una final. Se lo agradecí a Fabio luego del partido”, resaltó.

Lo que le dejó el deporte

“Zampa” se mostró agradecido a quienes confiaron en su trabajo durante los años de su carrera y destacó que su profesión le dejó “muchas amistades” que perduran hasta la actualidad.

“El deporte me dejó muchos amigos y buenas personas como el “Patón” Atondo, Daniel Gallego, Daniel Cangelosi, Ernesto Pereira. El recuerdo de Ángel Kenan y Luis Sospicio.

Además, hice lo que a mí me gusta, estuve en los clubes donde yo quise. Soy masajista, trabajo en fútbol y me gusta estar en el vestuario, donde yo me siento bien”, concluyó.