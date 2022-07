La segunda fecha del torneo "Amistad 2022" se va a disputar el domingo en General Pinto

El próximo domingo 31 se disputará la segunda fecha del torneo "Amistad 2022" de handball, certamen fiscalizado por la Asociación Juninense de Balonmano (Ajubal), en este caso en el gimnasio que comparten la Escuela Primaria Nº 1 Julio Argentino Roca y el Centro de Educación Física Nº 58 Profesor Ernesto Fiorini de dicha localidad.

Van a participar equipos de Primera División masculinos (de Rivadavia de Junín, Handball General Pinto y Salto Argentino) y femeninos (Rivadavia de Junín, Mariano Moreno y Salto Argentino). Para la segunda fecha del certamen Apertura 2022, la programación prevista es la siguiente:

A las 9.30, General Pinto vs. Rivadavia de Junín, en caballeros; a las 11.30, Mariano Moreno vs. Rivadavia de Junín (femenino); a las 12.30, Salto Argentino vs. Rivadavia de Junín (varones); 14, Mariano Moreno ante Salto (femenino); a las 15.30, Handball Pinto contra Handball Salto (caballeros) y desde las 17, Rivadavia de Junín enfrentará a Handball Salto, cerrando la fecha.

La jornada, marcará el regreso a la competencia del balonmano a General Pinto, ciudad que tiene a uno de sus jugadores, surgido de la Escuela Municipal y de los Torneos Juveniles Bonaerenses, militando desde hace cuatro años en el Handball profesional de España, luego de pasar anteriormente un lustro en el River Plate.

Se trata de Fabrizio Casanova Barrera, actualmente jugando en el Balonmano Torrelavega, equipo que hoy comienza la pretemporada en la Madre Patria, para el certamen 2022/23 de la Liga de Honor Plata, la máxima divisional de ese país.