El senderismo y trekking toman fuerza en Junín y lo practican cada vez más personas

El senderismo y trekking tomó fuerza en Junín luego de la pandemia por Covid-19 porque fue de las primeras actividades en habilitarse. Cada vez más personas lo practican e incursionan en este ejercicio.

Si bien en la ciudad no hay montañas ni cerros, se puede realizar por los diferentes caminos rurales en las zonas aledañas de la localidad. En la actualidad, hay varios grupos que se dedican a la práctica exclusiva de este deporte y los coordinadores de dos agrupaciones hablaron con Democracia. Marcelo Elisei, de Vientos de Cumbres, es instructor de montañismo desde hace más de diez años, tiene experiencia en el ambiente y fue uno de los pioneros de la actividad en la ciudad.

Elisei arrancó comentando de qué se trata este ejercicio y cómo se formó el grupo que hoy sigue en pie que llegó a ser regional. “Senderismo y trekking no es lo mismo. El senderismo se trata de circular sobre caminos marcados con un objetivo designado. Por su parte, el trekking lo adoptamos los montañistas como una actividad que se desarrolla en busca del espacio o en busca del camino”, explicó.

“Vientos de Cumbres nació en el 1998 con un grupo de cuatro amigos que hacíamos montañismo amateur y empezamos a incursionar en el tema. Fui un poco el iniciador de lo que se llamó Turismo Activo que hoy lo hago junto a la secretaria de Turismo de Junín a nivel regional y es la combinación de distintas actividades”, expresó.

El instructor de montañismo hizo referencia a las características de este deporte y resaltó la importancia de conocer y estar preparados al momento de hacer travesías por cerros o montañas.

“Esta actividad requiere de un trabajo full-time con la gente desde que se inicia hasta que finaliza y arrancamos con un grupo de senderismo que se dio en Junín. Hacemos varios viajes, el año pasado fuimos al Cerro Champaquí (Córdoba) y en el próximo vamos al Cerro Tres Picos (Tornquist)”, manifestó. “La parte más difícil de esta actividad es que la gente no tiene conciencia que caminar dos horas en el llano no es lo mismo que caminar 4 o 5 en la montaña, eso me ocasionó bastantes inconvenientes. Ahora preparo a la gente físicamente y trato de confiar en el que se suma para los viajes.

Trabajamos un trekking demasiado lento en los grupos, con los que menos pueden van adelante y lo hacemos en forma de paseo. Reducimos la velocidad del trayecto con distintas paradas e hidratación, distintas comidas para la relajación”, sostuvo.

Por último, Elisei hizo referencia al cambio que tuvo la actividad en la era de la pandemia.

“Cuando comenzamos explotó con una cantidad de gente impresionante, el efecto pandemia nos ayudó. El 90% del grupo eran mujeres, les dimos la oportunidad de salir a caminar por caminos rurales, las hicimos cruzar campos, pasamos por lagunas, saltamos alambrados, entre otras cosas. Muchos sub-grupos se desparramaron y hoy hacen senderismo rural”, concluyó.

Trekking infantil

El trekking infantil está orientado para chicos de 7 años en adelante y comenzó a practicarse en Junín en agosto de 2021. Federico Medina es profesor de educación física, está a cargo de la actividad con el nombre “Posada del Sol” y trabaja junto a Giuliana Ferrari y Nicolás Aispuru.

Medina contó cómo se inició el proyecto deportivo y los trayectos que suelen utilizar dentro del mismo. “Arrancamos el año pasado con la pandemia a principios de agosto, ya estamos por cumplir un año con el trekking infantil. Es una actividad que me gusta mucho junto con el senderismo, el montañismo, recorrer cerros y sabemos que Junín no tiene ese tipo de cosas pero lo adaptamos a las posibilidades que nos brinda la Ciudad”, comentó.

“Recorremos cerca del canal, por el barrio Cerrito Colorado, algún monte, el camino a la Laguna de Gómez, el Carpincho, el Parque Ecológico. La actividad es para nenes de 7 años en adelante y captamos muchos chicos y en ese sentido no costó tanto pero si era difícil que conozcan y sepan de qué se trata esto”, expresó.

A su vez, el profesor de educación física junto a su grupo de trabajo tienen como objetivo dejarle algo más a los chicos que una simple caminata. “Tratamos de inculcarles a los chicos parte de la naturaleza, enseñarles lo que son los fogones, el armado de carpas, la orientación, el caminar, el sentido, el por qué y disfrutar de todo eso. La actividad dura tres horas y no solamente caminar y sumar kilómetros si no que le vamos buscando otros sentidos”, manifestó.

“Hacemos algunas actividades recreativas dependiendo del lugar que nos toque, le vamos encontrando alguna variante distinta a la caminata. Salimos sábado por medio porque sabemos que los chicos tienen sus actividades principales como fútbol, hockey, básquet. Contamos con alrededor de 100 nenes y concurren 40 porque se turnan”, explicó.

Por último, Medina destacó de qué consta el ejercicio y concluyó con el comportamiento de los nenes a lo largo del trayecto. “La actividad consta de entre 5 y 6 kilómetros y la diagramamos en la semana. Tenemos un grupo de Whatsapp junto a los padres dónde brindamos todo tipo de información como el horario, dónde vamos, que hay que llevar. Además, hacemos actividades recreativas o algún taller y una merienda” afirmó.

“Los nenes lo hacen bárbaro, cuesta el empujón pero una vez que están ahí y conocen de lo que se trata, los nenes van caminando y no se dan ni cuenta que hacemos 4 o 5 kilómetros. Vamos cantando, charlando, hacemos paradas, nos esperamos entre todos y tratamos de inculcar valores y hacer foco en la parte grupal”, finalizó.

____________________________________

Seguinos en Google News