Gran actuación y subcampeonato argentino para la ajedrecista Sofía Milagros Bontempi

Luego de una gran actuación, la juvenil ajedrecista de Junín, Sofía Milagros Bontempi Garrote, quien representó al Club Sarmiento de nuestra ciudad, logró ser subcampeona en el Campeonato Argentino 2022 que se disputó en Villa Martelli, escoltando a la campeona de la categoría Sub-16, la trebejista de Pilar, Candela Belén Francisco Guecamburu, de 16 años y quien ganó las ocho partidas que jugó.

Precisamente la monarca, quien fue subcampeona mundial escolar en 2020, fue la única vencedora de la juninense, quien acumuló seis puntos y medio luego se imponerse en seis partidas, empatar otra y la señalada caída ante la campeona.

Organizados por la Federación Argentina de este deporte, se disputaron en Villa Martelli los argentinos de las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18 femeninos y masculinos absolutos y a esa cita concurrió "Sofi", quien tiene actualmente un ELO Internacional de 1.647 puntos.

Bontempi Garrote debutó el sábado pasado precisamente ante la futura campeona, Francisco Guacamburo (maestra FIDE), quien se impuso a la de nuestra ciudad llevando la ganadora piezas blancas.

Por la segunda fecha, también el pasado sábado, la de Junín entabló con piezas blancas ante Karen Nerina Gaite, quien fue la trebejista que completó el podio al terminar tercera con cinco puntos y medio.

La tercera ronda, el domingo en el primer turno, llegó el primer triunfo de Sofía, al superar con piezas negras a Ludmila Becerra y ese mismo día, en la segunda fecha de la jornada, nuestra representante quedó libre. Posteriormente, en la quinta fecha, nuestra exponente le ganó el lunes con piezas blancas a Milagros Cáceres y luego dio cuenta de Yael Archaina, conduciendo la vencedora los trebejos negros.

El último día de competencia, anteayer martes y por la octava fecha, Bontempi Garrote dio cuenta con piezas blancas de Floriana Salto, y cerró su gran participación en Villa Martelli derrotando con piezas negras a la rosarina Julieta Giménez, para acumular seis puntos y medio y ser subcampeona argentina Sub-16.

Sofía señaló: "Superé mis expectativas"

Entrevistada por Democracia a su regreso a nuestra ciudad, la destacada trebejista juninense comentó inicialmente: "Superé mis expectativas, me gustaron bastante las partidas que jugué y en la primera, que perdí ante Candela (la campeona), al principio estuve bien, estaba equilibrado el juego, pero me quedé con poco tiempo y empecé a jugar rápido y cometí imprecisiones que ella aprovechó. De allí en más, me tocó en la segunda con la campeona 2021 (Karen Gaite) y entablamos en un final en el que llegué mejor, pero no la quise seguir para no perderla, aunque tenía un peón de más".

Avanzando en la charla, Sofía dijo que "Estuvieron buenas las otras partidas que jugué, hice jugadas que me dejaron orgullosa. En las dos últimas rondas, que fueron duras, especialmente la anteúltima, aproveché que mi rival (Floriana Salto) se equivocó y perdió calidad al final y jugamos una gran partida. En la última, le ofrecí tablas a mi rival (Julieta Giménez), porque a mi me servía igual el empate para ser segunda, pero no quiso porque le servía solo ganar, y terminé venciéndola. Tuvo una buena actitud, sin dudas, de jugar hasta el final, en un torneo que estuvo muy bien organizado. Espero mejorar aún más el año que viene, en el que volveré a jugar en Sub-16 seguramente ante otras rivales y con más experiencia para mí", completó Sofía Milagros Bontempi Garrote, orgullosa y feliz por el subcampeonato argentino que logró en Villa Martelli.