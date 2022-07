Salvador Iudica: "Lo que descubrí con el Optimist es que amo el agua"

Con solo once años de edad y un futuro brillante en el deporte, el juninense Salvador “Colo” Iudica Petraglia es uno de los cuatro integrantes de la Selección Argentina de Optimist que va a participar del campeonato Europeo de la disciplina.

El mismo, se va a disputar en aguas de Sonderborg, Dinamarca, hasta el domingo 6 de agosto y ayer, el juvenil de nuestra ciudad ya viajó junto al resto de la delegación a suelo europeo, luego de entrenar en conjunto por última vez en el Club de Veleros Barlovento, con sede en Victoria, Norte del Gran Buenos Aires.

Para conformar el equipo, la Asociación Argentina de Optimist realizó un selectivo, organizando dos campeonatos. Uno se efectuó en Mar del Plata y otro en San Isidro. Ambos duraron varias jornadas, con tres regatas diarias.

Del primero al quinto clasificados de la Argentina viajaron con el Seleccionado al Mundial, que se realizó días pasados en Turquía; del sexto al noveno (entre ellos Salvador) clasificaron para el

Europeo de Dinamarca y del décimo al 24º competirán en el Norteamericano.

Además, este año se realizó un nuevo selectivo para chicos de hasta 13 años que no lograron clasificar a los certámenes detallados y van a competir en el denominado campeonato Sudafricano, al que accedió el juninense Gino Pichetti.

Asegura que "amo el agua"

Salvador, hijo de Juan Ignacio Iudica y de Lucía Petraglia, y hermano de los también deportistas Francisca (10 años) y Cristóbal Iudica (7), cursa sexto grado en el turno tarde en el Colegio la Santa Unión de los Sagrados Corazones de nuestra ciudad.

Entrevistado por Democracia, el "Colo" recordó inicialmente sobres sus comienzos en la disciplina, que "Me inicié en la náutica después de probar muchos deportes y sufrir algunas quebraduras (risas), pero como ninguno me apasionaba, acepté la idea de mi papá, aunque la única que sabía navegar era mi mamá. Lo que descubrí con el Optimist es que amo el agua y es por eso que cada deporte que hay en el agua, me gusta".

Avanzando en la charla, el "Colo" destacó que "Del agua, la disciplina que mas me gusta claramente es el Optimist y segundo el Wakeboard, aunque también me gusta el Windsurf, el Kitesurf, y los barcos con más eslora que te permiten navegar en equipo pero no tengo mucho tiempo para desarrollarlos. También disfruto del Sup, el Surf, Kayak y el Skimboard, aunque me pegué mil porrazos. Mi profesor es Lautaro Tablada, quien ya más que mi entrenador, es un gran amigo".

La preparación para el europeo

Consultado sobre como se ha venido preparando para esta competencia internacional, Salvador dijo: "Desde el 25 de Mayo pasado que entreno todas las semanas y en distintos lugares, con el director técnico de la Selección Nacional, Lucas Marino, y el resto de mis compañeros. Generalmente lo hacemos en Buenos Aires y también lo hemos hecho en Mar del Plata. Además, también entreno en Junín con Lautaro Tablada".

Refiriéndose al Europeo, el entrevistado detalló que "El Campeonato constará de cinco días de regatas, con dos por día, por supuesto que dependiendo de las condiciones climáticas. Se navega en una bahía por lo que tengo entendido y lo que he investigado es un lugar con mucho viento y borneos, va a ser bastante difícil".

Dijo luego que "El entrenador designado para el Europeo y también para el Sudamericano es el técnico del Club Náutico Mar del Plata, con el cual tengo muy buena relación por entrenar todo este verano con él, en esa ciudad.

Con respecto a mis compañeros, este deporte tiene una ventaja. Como las regatas son sábados y domingos y algunos días otros días, se da para poder compartir con los otros chicos, ahí los conoces a todos. Yo ya conocía y tenía muy buena onda con Diego (Pasquariello), Carolina (Barceló) y el 'Vasco' (Franco Cazamajou), los chicos con los cuales viajo a Dinamarca. Este deporte, además, tiene la ventaja de que, a pesar de tener yo 11 años, y ellos entre 14 y 15 años podemos ser amigos y compartir lo que nos gusta", expresó con alegría.

"Ir Sumando experiencia" es su deseo

En relación a sus expectativas deportivas en este Europeo, el regatista local reconoció que "Mi máximo deseo sería poder entrar en la 'Flota de Oro', aunque sé que por mi edad es casi un imposible. Lo más importante es poder aprender mucho en esta competencia internacional, para ir sumando experiencia. Con respecto a la embarcación, se alquilará en el lugar, así nosotros solo llevamos la vela en el avión. Aún no se que marca de barco me tocará".

Finalmente, Salvador Iudica agradeció "A mis padres y hermanos; a Gerardo González (de "Galas de Junín"), por ayudarme con el entrenamiento físico, al Colegio (Santa Unión), y en especial a mis maestras Yanina y Agostina, por ayudarme a poder cumplir mi sueño", completó el "Colo".