Francisco Guaragna Rigonat participó en España por el trofeo "Almirante Marcial Sánchez-Barcaiztegui"

El regatista nacido en Rufino y representante deportivo del Club Náutico Junín, Francisco Guaragna Rigonat, participó de la regata de la Clase Crucero organizada por el Real Club Náutico de Valencia (España), entidad que en 1988 instauró el trofeo "Almirante Marcial Sánchez-Barcaiztegui", fallecido en julio de 1992, a los 92 años de edad.

"Pancho" tuvo su debut en este tipo de pruebas náuticas en la clase J-80, con un velero tripulado por un minimo de cuatro navegantes y un limite de peso de 350 kilos en total, compartiendo tripulación con los argentinos Pablo Riera y Agustín Zabalúa y con el venezolano Martín Nespe. Fueron subcampeones con el velero BC Fertilis tras gran actuación a lo largo de las diferentes regatas de la clase J-80, escoltando al equipo ganador llamado "Dorsia Covirán", encabezado por Nuria Sánchez y que representó a la ciudad española de Cádiz.

A la hora de analizar esta nueva experiencia deportiva en el campo de regatas "Manel Casanova" valenciano, Guaragna Rigonat destacó a Democracia que "Me tocó estar de timonel y táctico en el equipo que me contrató, el BC Fertilis Sailing Team. Tuvimos tres días de regatas, un total de nueve regatas, con tripulaciones de alto nivel internacional, por lo cual me tuve que adaptar rápidamente a la competencia. Aunque era algo nuevo para mí, por suerte me adapté muy bien y pudimos dar pelea por el título hasta el último día. Estoy muy contento del rendimiento que tuvimos como equipo y en lo personal me sirvió mucho para aprender nuevas cosas de un barco totalmente diferente al Laser, que es la disciplina en la que habitualmente compito", manifestó el deportista .

Lo que se viene en lo personal

Luego, "Pancho" dijo a nuestro medio que "La próxima semana empiezo de nuevo a entrenar con el equipo olímpico argentino de Laser. Entrenaremos diez días en Valencia, España y luego, el miércoles 20 de julio, nos mudamos a la zona del Lago de Garda, Italia, para continuar con nuestra preparación físico-técnica en Europa", detalló el rufinense/juninense. Recordemos que Guaragna Rigonat -de 25 años- compitió el año pasado en los Juegos Olímpicos de Japón, participando en la clase Laser Standard, y finalizando vigésimo cuarto.

Anteriormente, fue ganador de la medalla de plata en los Juegos Odesur 2018 y se clasificó subcampeón sudamericano de su clase en 2017, mientras que en su última competencia previa a la que ahora disputó en equipo en Valencia, había finalizado en el 64to. lugar en el Mundial de Ilca 7 de Puerto Vallarta, México, el mes pasado, del que participaron 146 deportistas representando a 45 países.

Competencia con una rica historia

En cuanto a la competencia en la que "Pancho" viene de participar en España, fue instaurada en el año 1988, con el fin que Valencia dispusiera de una Regata relevante dentro de la Clase Crucero. Además, rendir homenaje a la Armada Española y que también lo hiciera a tan ilustre marino, el almirante Marcial Sánchez-Barcaiztegui, siendo aceptado dicho trofeo por el Rey de España en 1989.

Ese mismo año, la Real Federación Española de Vela le otorga la consideración de Regata de Alto Nivel, destacándose que en aguas del Real Club Náutico de Valencia han navegado los mejores veleros de España e ilustres personalidades, como el rey Juan Carlos I, el rey Felipe VI, el rey de Noruega y la infanta Cristina, entre otros.