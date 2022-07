La Escuela de Patinaje Artístico de Antonela Salomone disputó la segunda fecha anual

La Escuela de Patinaje Artístico sobre ruedas de Antonela Salomone se presentó en la segunda fecha anual de la Liga de la Unión de Patinadores Libres y Artísticos que corresponde a la Asociación de Patinadores Metropolitanos y cuenta con la supervisión de la CAP (Confederación Argentina de Patín).

La jornada se extendió durante el fin de semana del 18, 25 y 26 de junio, en primera instancia en el Club Juventud Unida de Llavallol y en segunda instancia en el Club Nahuel de la localidad de Florencio Varela. Los deportistas de nivel federado mostraron sus nuevas categorías que serán presentadas en el torneo clasificatorio para los Nacionales 2022.

Los clubes participantes fueron: Almirante Brown, Sarmiento de Tapalqué, Club Social y Deportivo Villa Heredia, Nolthing, Independiente de Burzaco, General Alvear, Juventud de Liniers, A.A Esparta, Los Alcones, San Vicente, Estrella Blanca, Los Álamos, El Fortín, Capilla Racing Club, Ateneo Gral San Martín, entre otros.

Las patinadoras locales, representantes del club Rivadavia, participaron en carácter de federados y no federados exponiendo sus rutinas bajo el juzgamiento del sistema ROLL ART. Delfina Ravazzano y Uma Panci (no federadas) fueron parte del plantel que viajó y por diferentes motivos no pudieron estar presentes en el primer torneo de la Federación.

Por otro lado, el equipo de competencia nivel federado se prepara para la instancia regional que será los próximos 2, 9, 10 y 16 de julio en Ranelagh y Florencio Varela. En esta oportunidad los deportistas deberán clasificar para asistir a los torneos nacionales a realizarse en La Rioja y Santa Fe.

