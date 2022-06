Destacada actuación cumplió el juninense Alejo Castellazzi en el Ironman Brasil 2022

Con epicentro en la ciudad de Florianópolis, se disputó una nueva edición del Ironman Brasil 2022, exigente competencia de pruebas combinadas con 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y finalmente 42.200 metros de pedestrismo.

Viajaron para participar los juninenses Alejo Castellazzi, Nicolás González y Juan Pablo García Bercellini, protagonistas del evento que ganaron Reinaldo Colucci y Pamela Oliveira, ambos de Brasil, en las clasificaciones generales de caballeros y damas, respectivamente.

Castellazzi completó el recorrido en ocho horas 56 minutos 42 segundos, cumpliendo una muy buena actuación para finalizar octavo en su categoría por edad y 35° en la clasificación general, entre alrededor de dos mil participantes. Por su parte, Nicolás González ocupó el 90° puesto y Juan Pablo García Bercellini se ubicó 1.480° en la general.





Destacó que "lo di absolutamente todo"

A su regreso a nuestra ciudad, Alejo Castellazzi señaló: “Recuerdo terminar la prueba de Santa Ana con mucha motivación por el progreso evidenciado y me dije ‘esto me lo como crudo, a pesar de tener solo cuatro semanas de entrenamiento específico. Comenzó la primera semana y mi ’soberbia´ desapareció rápidamente, pensé que no llegaba, no tenía más resto. Es que la temporada fue muy larga, muchas carreras y fue una lucha constante con mi mente, siempre alentándome por dentro para un último esfuerzo, porque después vienen las vacaciones, así que intenté motivarme de esa manera”.

“Capocha” Castellazzi señaló seguidamente: “Luego contraje Covid, pero por suerte lo llevé como una gripe, pero tuve que aislarme siete días. Por entonces, pasé de ´no llegar’ con el entrenamiento a tener miedo de competir y que me pase algo, ya que la carrera se hacía tres semanas más tarde. Debo hacer una mención especial a Luis Introcaso, un crack, quien me recetó todos los análisis, incluyendo una resonancia cardíaca, estudio final que me dio el ok para competir. Tuve bien en claro que no iba a correr ningún riesgo, puse primero a la salud, porque ya no tengo 18 años”, comentó risueñamente.

Más adelante, comentó que “Cuando terminé los estudios, ya era lunes y corría el domingo (el pasado 29/5), pero estaba aliviado, ‘puedo correr’ me dije. El sábado, en la pre-carrera, me inundó una sensación de miedo e inseguridad. Tomé conciencia que no había hecho las cosas bien, no las pude hacer bien, quizás exagerado todo ello por mi personalidad perfeccionista. A pesar de que esto es un hobby, si lo hago, lo hago lo mejor que puedo. Afortunadamente, todas esas dudas desaparecieron el día de la carrera. Más no puedo pedir, lo di absolutamente todo, al límite de romperme, di mi mayor esfuerzo como me enseñaron, que es lo que más importa”, dijo con alegría.

Finalmente, en cuanto a las distancias de este Ironman, Alejo destacó que “Hay que probarla al menos una vez, pero no creo sea para mí. Yo vengo del básquetbol (también jugó ajedrez, de chico), me gusta competir y seguido. Preparar esto lleva mucho tiempo, sacrificar muchas carreras y es llevar el cuerpo a un límite que no quiero. Tal vez me esté equivocando, tal vez cambie de opinión en el corto plazo, pero hoy lo veo así”.

Completando conceptos, el deportista de nuestra ciudad agradeció “Todos los mensajes de felicitaciones y especialmente a ‘Tat´ González, por acompañarme y, por supuesto un especial agradecimiento a mis entrenadores de AGMT Coach y del grupo Predadores Junín. Ahora, un buen descanso al hobby, ya que en julio tendré un nuevo desafío deportivo”, cerró Alejo Castellazzi.

Las posiciones

Las principales posiciones fueron las siguientes en varones y damas:

Hombres profesionales

Ps.Atletas/Representación/Tiempos

1. Reinaldo Colucci (Brasil)/ 7:48:28.

2. Igor Amorelli (Brasil)/ 7:53:11.

3. Fernando Toldi (Brasil)/ 7:59:40.

4. Arnaud Guilloux (Francia)/ 8:02:52.

5. Andreas Jung (Alemania)/ 8:03:29.

34. Alejo Castellazzi (Junín)/ 8:56:42.

95. Nicolás González (Junín)/ 9:22:01

1.684.Juan García Bercellini (Junín)/ 14:23:48.



Mujeres profesionales

Ps.Atletas/Representación/Tiempos

1. Pamella Oliveira (Brasil)/ 8:54:03.

2. Joanna Ryter (Suiza)/ 9:06:07.

3. Beatriz Neres (Brasil)/ 9:14:47.

4. Bruna Mahn (Brasil)/ 9:27:37.