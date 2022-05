El español Aleix Espargaró fue el más rápido en los ensayos

El español Aleix Espargaró, con Aprilia, fue ayer el más rápido en las prácticas del Gran Premio de Italia para la novena fecha del campeonato de la especialidad, a disputarse mañana en el autódromo de Muggelo.

A poco de haber extendido su contrato con Aprilia, el español devolvió la confianza depositada en él siendo el más rápido en el primer día del GP en Italia.

En una nueva batalla por el número “1” junto con el italiano Pecco Bagnaia (Ducati) y sin el japonés Takaaki Nakagami (Honda), fue el español Aleix Espargaró quien se terminó quedando con el mejor tiempo.

De hecho, Espargaró, que registró un tiempo de un minuto 45 segundos 891 milésimas, fue el piloto de la única moto no Ducati que integró los primeros seis puestos en el clasificador, seguido por la armada italiana de Francesco Bagnaia, el australiano Jack Miller, el francés Johann Zarco, y los italianos Luca Marini y Enea Bastianini. No costó mejorar el tiempo de Nakagami del primer entrenamiento, ya que a los pocos minutos de iniciada la sesión, lo hizo el francés Johann Zarco. Y no solo una vez, ya que al giro siguiente volvió a bajar ese tiempo.

Cerca del final, Pecco Bagnaia había pasado al frente como en la FP1 y esta vez defendido por el resto de las Ducati, pero el español ganador del GP de Argentina tenía otros planes en mente y bajó cinco centésimas el tiempo del italiano a tres minutos del final. Más atrás, el sudafricano Brad Binder metió a la mejor KTM en el séptimo puesto y reaparecieron las Ducati en el octavo lugar de la mano de otro local como lo es Marco Bezzechi.

El campeón, el francés Fabio Quartararo fue noveno y referencia de las Yamaha, en tanto que el español Pol Espargaró hizo lo propio con su Honda oficial. La actividad para la categoría reina de las motos sigue hoy con dos nuevos entrenamientos y luego las dos tantas de clasificación, para determinar el orden de largada de la final de mañana.