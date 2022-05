Disputaron la tercera jornada de un campeonato regional femenino

Varios encuentros se jugaron en nuestra ciudad por la tercera jornada del campeonato regional 2022 de vóleibol femenino, en este caso las fechas sexta y séptima del torneo en el que está en disputa la Copa “Gobierno de Junín”. En cuanto a la cuarta jornada se desarrollará el domingo 26 de junio, siendo la última fecha de la etapa clasificatoria.

Los partidos a disputarse y sus horarios, serán los siguientes:

A las 10, Alsina de Los Toldos frente a Sarmiento Aldana; y Sarmiento Vale vs. Club Junín Belén.

A las 11, Baigorrita vs. Leandro N. Alem; y Rivadavia ante Sarmiento Moncho.

Desde las 12, Rojas vs. Club Junín Tati; y Alsina de Los Toldos contra Sarmiento Vale.

A partir de las 13, Baigorrita vs. Sarmiento Aldana; y Rivadavia (J) ante Club Junín Belén.

A las 14, Rojas ante Leandro N. Alem; y Club Junín Tati contra Sarmiento Moncho.