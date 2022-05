Anabel Ruiz, del ciclismo recreativo a representar a la Selección Argentina en el Panamericano

La ciclista, Anabel Ruiz, fue convocada a la Selección Argentina de Ciclismo de Ruta para en el Panamericano de Ruta que se están disputando en San Juan, hasta el domingo próximo. La representante juninense consiguió la medalla de bronce en el campeonato nacional y se ganó el lugar para estar en el certamen que reúne a los mejores pedalistas del continente.

Ruiz comenzó en este deporte a los 16 años y en diálogo con Democracia expresó que nunca pensó que le iba a llegar una citación al seleccionado nacional. Su participación tendrá lugar mañana, desde las 15.30, en la prueba de línea en pelotón. "Las sensaciones son de asombro, porque esta convocatoria me llegó en una edad en la que no pensaba que iba a suceder. Desde mi adolescencia practico este deporte, entreno y voy a todas las competencias que puedo", contó la pedalista, hoy con 28 años. "Esto me llega en un momento que no pensé que iba a llegar. Comencé con el ciclismo recreativo, entrenaba pero no corría", agregó.

Al momento de narrar cómo llegó la citación, relató: "Me llegó a través de la medalla de bronce que obtuve en el campeonato argentino de ruta que corrí en San Juan, el mes pasado. Luego de llegar tercera en la competencia, me convocan para la selección para representar al país en estos Juegos Panamericanos". El campeonato tiene base en San Juan y se larga desde el autódromo del Villicum. "Se dan unas vueltas por Circunvalación y se termina en el mismo autódromo. Se corren alrededor de 90 kilómetros", describió Ruiz, que reveló que se encargó ella misma de llevar adelante la puesta a punto para la cita.

"La preparación me la hago yo, por ahora. Estoy buscando la ayuda de algún entrenador para que me ayude a perfeccionarme. Practico todos los días en Junín, porque vivo ahí. Entreno por la ruta, el camino a la Laguna de Gómez o adentro mismo del balneario. También doy vueltas alrededor de la ciudad o me voy para Agustina, todo depende de los kilómetros que tenga planificado ese día", relató. E insistió: "Ahora estoy en San Juan, desde el 4 de mayo, vengo de una competencia en Salta y antes estuve en Catamarca. Volví dos días a Junín y después me vine para San Juan".

Los objetivos

Mientras espera el día de la competencia, Ruiz aseguró sentirse "muy cómoda" con el grupo del equipo albiceleste. "Mis compañeras son geniales y estamos esperando para poder largar todas juntas, la relación es buena y nos llevamos muy bien", resaltó, sin pasar por alto los objetivos trazados para mañana. "La idea es dejar bien parada a nuestra selección. Siempre queremos ganar y si no sucede ayudar a que alguna compañera lo haga. Según como se dé la estrategia de carrera o cómo se llegue a la meta, eso es trabajo de los entrenadores", reflexionó.

"Tendremos que hacer un trabajo colectivo. Generalmente antes de la competencia hay varias charlas dónde los entrenadores nos van dando instrucciones específicas de lo que hay que hacer o cómo se puede llegar a dar la carrera según las distintas cosas que puedan llegar a pasar", finalizó.

Como continúa

Los Juegos Panamericanos de Ruta de Ciclismo 2022 se disputan en San Juan luego de cinco temporadas y la actividad dio inicio el jueves pasado. La competencia irá hasta el domingo próximo. Alrededor de 200 ciclistas provenientes de 23 países de todo el continente correrán por subirse al podio y lugar a una medalla.

