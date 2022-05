Fin de semana a puro polo en Junín: se disputó la “Copa Pierrou Gassiebayle”

El fin de semana pasado se disputó la “Copa Pierrou Gassiebayle” en el campo de polo “La Grama” con la participación de seis equipos de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. El torneo contó con la participación de polistas de Junín, Lincoln, Alberdi, Trenque Lauquen, Rojas y Pilar y comenzó el viernes pasado con tres partidos. El sábado continuó la jornada con otros tres encuentros y el domingo se jugaron las finales.

Santa Margarita, La Grama, Rancho el Tata, La Estrella, Las Catalinas y la Angelita Pig fueron los equipos participantes de esta edición. El campeón fue La Estrella, que le ganó en la final del domingo a Santa Margarita por 9 a 7. Rancho el Tata se quedó con la Copa de Plata tras vencer a La Angelita Pig, por 9 a 6, y La Grama fue el triunfador de la Copa de Bronce luego de superar a Las Catalinas por 7 a 5. Además, Julián Díaz fue el mejor jugador del torneo mientras que Gino Battiato fue la revelación del campeonato, ambos fueron distinguidos al finalizar la competencia. La mejor yegua de la final fue propiedad y jugada por Gringo Lerembrik, Cría Lovelocks.

Los equipos de esta edición:

-La Estrella: César Giampietro, Gino Battiato, Blas Lerembrik y Gringo Lerembrik.

-La Angelita Pig: Santiago Rodríguez, Maximiliano Guerra, Federico Santillán, y Nicolás Beláustegui .

-Santa Margarita: Marcos Weinberg, Marcos Abella, Marcos Shanahan y Julián Díaz.

-La Grama: Agustín Vega, Facundo Lebon, Ignacio Zubizarreta y Leandro Sicuelo.

-Las Catalinas: Teresa Santillán, Juan Ignacio Dodds, Sebastian Laporta y Fernando Santillán.

-Rancho el Tata: Camilo Gassiebayle, Martín Delgado, Estani Lopez y “Mono” Gassiebayle.

Menciones

Mejor jugador del torneo: Julián Díaz.

Jugador revelación del torneo: Gino Battiato.

Resultados:

Resultados del viernes:

La Grama 8 Vs Santa Margarita 8

Rancho El Tata 3 Vs La Estrella 7

Las Catalinas 6 Vs La Angelita Pig 8

Resultados del sábado:

La Grama 6 Vs La Estrella 8

Rancho El Tata 7 Vs La Angelita Pig 6

Las Catalinas 5 Vs Santa Margarita 8

Las finales del domingo:

Copa de Bronce

La Grama 7 Vs Las Catalinas 5

Copa de Plata

Rancho El Tata 9 Vs La Angelita Pig 6

Final- Copa Pierrou Gassiebayle

La Estrella 9 Vs Santa Margarita 7



