Disputaron el campeonato argentino 2022 de surf

Juan Cruz Ruggiero se consagró campeón argentino 2022 de surf en Mar del Plata y luego de coronarse, señaló: “La verdad es que levantarse siendo campeón argentino es una sensación increíble. Y muy loca a la vez. Me parece como si fuera ahora estar yendo al torneo sin saber cómo se definía el título, las chances que tení. Y, la verdad, haberlo conseguirlo es algo de no creer. Me cuesta todavía.”.

En las olas, mostró toda su esencia: Un surfing poderoso, de alta concentración y excelente toma de decisiones. Parece un veterano. Tampoco le pesa que su hermano –Ignacio- esté en la pelea o que, en la final, se enfrente al último campeón, Tomás López Moreno. Está enfocado y se impone con autoridad. Sus colegas lo ovacionan y lo levantan en andas. La estrella del Team Quiksilver lo ha conseguido. “No sé por qué lo logré, casi pierdo en primera ronda, pero pude ir de menor a mayor. Me fui sintiendo bien, surfeando y compitiendo. El haber quedado tercero en el ranking del circuito pasado y, además, haber ganado la última fecha me dieron un plus de confianza. Sentí que estaba al nivel, que lo podía lograr, que era cuestión de tener consistencia en los torneos”, explica quien ya había sido campeón argentino en U-18 y U-16.

En damas sucedió lo mismo, un doblete: Ornella Pellizzari se llevó la 19° edición de este mítico torneo -presentado por Ford y sus Maverick tope de gama- y, de paso, el 12° título nacional. Ratificando el crecimiento de la nueva camada, segunda quedó Cocó Cianciarulo (18 años), quien cerró como subcampeona. La rider de Roxy, hija del famoso músico Sr Flavio, viene dominando hace años los torneos junior, siendo campeona en todas las categorías, incluidas dos a la vez. Ahora viaja para representar a la Argentina en el Mundial ISA Junior, en El Salvador.



Posiciones finales

Las posiciones finales fueron las siguientes:

Caballeros

1-Juan Cruz Ruggiero.

2-Tomás López Moreno.

3-Ignacio Ruggiero y Nahuel Amalfitano.

Damas

1-Ornella Pellizzari.

2 -Cocó Cianciarulo.

3-Vera Jarisz y Josefina Ané.