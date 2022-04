Juan Zinani y su experiencia en el Ultra Trail de Patagonia Run

Juan Zinani fue uno de los representantes de Junín en la carrera Ultra Trail de Patagonia Run 2022, que se realizó en San Martín de Los Andes, el pasado 8 de abril.

El atleta local completó los 110 kilómetros de la competencia, luego de 17 horas y media de actividad.

En diálogo con Democracia, Zinani relató su experiencia y aseguró haber quedado conforme con su actuación, a la vez que confesó haber disfrutado de la prueba más allá de su alta exigencia. “Mi desempeño fue mucho mejor de lo que esperaba”, aseguró.

La carrera

La carrera Patagonia Run se realiza en San Martin de Los Andes todos los años. Juan Zinani corrió la distancia de 110 kilómetros en un solo tramo y tardó 17 horas y media en completar el recorrido.

“Mi desempeño fue mucho mejor de lo que esperaba porque en el trail, sobre todo en la montaña, pasan cosas que uno no tiene planificadas o que no las espera y hay que saber sobrellevarlas y luchar contra esas condiciones”, afirmó, sin dejar de admitir que se trató de "una competencia muy dura".

“Hay que prestarle mucha atención a el cuerpo de uno mismo, al ser una carrera tan extrema y de tanta duración”, expresó Zinani, que registró un tiempo de 17:28:13 y llegó en la posición 31 de 427 en la clasificación general masculina.

“Me sentí bien. Tuve algunos inconvenientes, uno de ellos fue que no me andaba la linterna y como era de noche, se me complicó un poco. Y también otro fue por cuestiones físicas. pero en líneas generales me fue muy bien, mejor de lo esperado”, comentó.

“La hice en menos tiempo de lo que tenía pensado, pero eso es anecdótico porque la idea era llegar. Era una distancia nueva para mí. Lo disfruté, que es lo más importante”, subrayó.

La preparación

La preparación para el desafío fue intensa y le demandó al corredor local unos ocho meses de entrenamiento, antes de ponerse a prueba en la competencia.

“Fueron meses exclusivos de preparación para esta carrera, con la dificultad de que nosotros al vivir en el llano no tenemos entrenamiento especifico para las carreras de montaña, lo cual es una gran desventaja”, explicó.

No obstante, y más allá de su clasificación final, el atleta que representó a la ciudad sostuvo que “los desafíos son personales y de superación propia más que ir a competir por un puesto”.

Zinani confió la puesta a punto en el entrenador Facundo Nuñer, que es corredor profesional de Trail y es oriundo de San Juan. “Mi entrenador me pasó la rutina cada una semana y después quedaba en mi hacerla porque esto es voluntad propia”, afirmó.

Patagonia Run

La carrera Patagonia Run es un evento que se hace una vez por año en San Martín de Los Andes y está catalogada como una de las pruebas más importantes de Trail a nivel latinoamericano, además de formar parte del circuito del mundial de la disciplina.

“Es un lugar hermoso y para los que quieran conocer lo que es el Trail Running es la carrera indicada porque es muy buena a nivel organizativo y tiene paisajes muy lindos”, resaltó.

Además, la prueba tuvo el aliciente de que Zinani viajó acompañado por su papá, Carlos, y dos amigos. “Mi papá no solo me acompaño sino que también corrió una de las distancias”, destacó.

En total, el grupo se formó con 15 juninenses que, en su mayoría, hicieron su experiencia en Trail. “Nos contactamos entre todos antes de viajar y como es una disciplina que no se práctica somos contados con los dedos de la mano los que lo hacemos y tuvimos la iniciativa de juntarnos todos, conocernos y la experiencia de cada uno. Fue un grupo hermoso y la pasamos muy bien”, conlcuyó.