Iúdica: "Lo lindo de entrenar con la selección argentina es que te encontrás con tus ídolos"

Como anticipó Democracia, el joven timonel representante del Club Náutico Junín, Salvador Iúdica Petraglia, fue citado a la Selección Argentina de Vela y el juninense formará parte del equipo nacional, en la categoría Optimist, durante la temporada 2022.

Ello le abre la posibilidad a quien familiares y amigos apodan "Colo" (cumple doce años el 3 de septiembre próximo), de representar en pruebas internacionales a nuestro país, por ejemplo en la Eurocopa de Dinamarca, del 30 de julio al 6 de agosto del corriente año.

Entrevistado por este medio, Salvador -quien entrena dos horas por día, de lunes a viernes, en aguas de la "Laguna de Gómez" y a las órdenes de Lautaro Tablada, dijo: "Empecé a navegar a los 6 años recién cumplidos, y a esa edad fue mi primera competencia, el Gran Prix del Litoral en Paraná (Entre Ríos). Mi primer triunfo no fue una regata ganada, sino haber terminado mi primera regata, eso ya es una victoria. Es que hay muchos posibles recorridos, de acuerdo al reglamento, y te tenés que dar cuenta solo mirando las boyas y las banderas de la comisión de regata. Entre los recorridos están: Trapecio, triángulo olímpico viejo, barlo sota, entre muchos más".

El "Colo" viene de ubicarse octavo en la general y cuarto entre los competidores argentinos en el tradicional certamen náutico "San Isidro Labrador" 2022 realizado en aguas del Río de la Plata, frente a la ciudad de San Isidro, al Norte del Gran Buenos Aires, con lo cual quedó nominado para integrar la Selección Argentina de Vela.

Iúdica destacó que "Hay dos modalidades para participar en náutica, invididual y por equipos y en este último caso, solo participé una vez, invitado por el Club Náutico Mar del Plata", agregando sobre su nominación a la Selección: "Se hacen clasificatorios a lo largo del año y en este 2022 se realizaron en Mar del Plata (mar) y en San Isidro (río), dos canchas totalmente diferentes a las que estoy acostumbrado, ya que yo entreno en la 'Laguna de Gómez' todas las mañanas", argumentó.

Tras destacar que una de sus mayores alegrías fue "Cuando clasifiqué el año pasado al Orange Bowl y para esa competencia internacional tuvimos entrenamientos especiales, lo cual me permitió seguir creciendo. Además, me posibilitó conocer a todos los integrantes del equipo argentino. Lo lindo de entrenar con la selección argentina es que volvés del agua y te encontras con todos tus ídolos, especialmente con quienes participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio", completó Salvador.

El "Colo", además, destacó como corolario que "Antes de incursionar en náutica, probé con otros deportes, hasta que me atrapó competir en Vela", cerró.

Las competencias que se le vienen y los seleccionados

Ya como integrante de la selección de la Asociación Optimist Argentina, Salvador Iúdica podría competir en el próximo Campeonato Europeo, a disputarse en Sonderborg, Dinamarca entre los días 30 de julio y el 5 de agosto y en el segundo torneo de este tipo en Nassau, Bahamas, entre los días 13 y 20 de noviembre del corriente año.

Junto al "Colo" fueron seleccionados, al terminar del sexto al noveno puesto en el certamen internacional "San Isidro Labrador" (los cinco primeros fueron deportistas de otros paises), fueron:

Diego Pasquariello, del Yacht Club Argentino, clasificado sexto; Franco Cazamajou, del Club de Veleros Barlovento (séptimo) y Carolina Barceló, del Club Náutico Quilmes (novena), quien le siguió a Salvador Iúdica, quien -recordemos- se ubicó octavo.

Todos ellos, han clasificado al Europeo y ahora tienen la posibilidad de optar por dicho certamen o por el Campeonato Norteamericano 2022.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.