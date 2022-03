Se conocieron los cruces definitorios del Campeonato Regional de Clubes

El Campeonato Regional de Clubes de Hockey de Primera División femenino continúa desarrollándose en Junín, en las canchas de Los Miuras y Sarmiento.

El torneo, organizado por la CAH (Confederación Argentina de Hockey) , AHO (Asociación de Hockey del Oeste) y el club Los Miuras, cumplió ayer con su tercera jornada.

Son en total 19 los equipos de toda la provincia de Buenos Aires que participan de la competencia, entre ellos, Los Miuras y Sarmiento. Se juega en dos categorías, C y D, y cada división tiene dos zonas: A y B.



El Verde, campeón de la última edición, integró la Zona B junto a Banco Provincia y Unión del Sur de Mar del Plata, Saladillo Hockey de Saladillo, Independiente de Bahía Blanca y Viajantes de Pergamino. El director técnico del equipo es José Lanatta, el preparador físico Rodrigo Rodríguez y el coordinador Juan Fernández.

Sarmiento cayó por 1 a 0 frente a Saladillo en el debut, el jueves pasado. Mientras que el viernes perdió ante Viajantes de Pergamino, por 4 a 3 y triunfó sobre Independiente 1 a 0.

Ayer, Las Guerreras cayeron con Banco Provincia por 4 a 0, en el primer turno, y por la tarde se quedaron con la victoria contra Unión del Sur por 1 a 0.



Por otro lado, Los Miuras participó en la Zona A con Estudiantes de Olavarría, Ferro de Trenque Lauquen, Once Unidos de Mar del Plata y Club del Valle de Necochea. El entrador del equipo es Lautaro Rho, el preparador físico Lautaro Iglesias y la jefa de equipo Eva Magallanes.

Las chicas miurenses acumularon dos derrotas por 3 a 1 frente a Once Unidos, el jueves pasado, y Del Valle de Necochea, en la jornada del viernes. Ayer superaron por 4 a 1 a Ferro por la mañana y luego cayeron con Estudiantes de Olavarría por 2 a 0.

De esta manera, Los Miuras y Sarmiento cerrarán hoy su participación y los equipos juninenses definirán el séptimo y octavo puesto. El encuentro comenzará a las 8.

A pesar del complicado inicio que tuvo el certamen por las malas condiciones climáticas y la reprogramación de los partidos, hoy será el cierre del campeonato y la final arrancará a las 16.20 en la cancha de Los Miuras del Cerrito Colorado.

Banco Provincia y Once Unidos de Mar del Plata se medirán para definir al campeón.