En canchas de Los Miuras y de Sarmiento va a empezar hoy un importante certamen

Un importante torneo de hockey sobre césped femenino se inicia hoy en nuestra ciudad, con la participación de elencos de dos entidades locales, Los Miuras y Sarmiento de Junín, y conjuntos de distintas localidades, lo que le da un gran impulso no solo a esta actividad deportiva sino al turismo, la gastronomía, etc.

Con la fiscalización de la Confederación Argentina de Hockey se va a competir en las categorías CRC “C” y CRC “D”, jugándose los encuentros en los recintos del Club Los Miuras (denominada cancha 1) y de Sarmiento (cancha 2).

Los equipos participantes en las dos divisiones detalladas, son los siguientes:

Categoría CRC “C” damas:

Zona “A”: Estudiantes de Olavarría, Los Miuras de Junín, Del Valle de Mar del Plata, Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen y Once Unidos de Mar del Plata.

Zona “B”: Club Banco Provincia de Mar del Plata, Viajantes de Pergamino, Sarmiento de Junín, Saladillo Hockey, Independiente de Bahía Blanca y CUDS "B" (Club Unión del Sur) de Mar del Plata.

Categoría CRC “D” damas:

Zona “A”: Argentino de Trenque Lauquen; Pueyrredón de Mar del Plata; Puerto Belgrano de Bahía Blanca y Náutico de Mar del Plata.

Zona “B”: Argentino de Rojas; Club Atlético Roque Pérez; Barrio Norte de América; y Talleres de Mar del Plata.

Los partidos de hoy

Los encuentros a disputarse hoy en los dos estadios, si el tiempo lo permite, son los siguientes:

A las 8.30, cancha 1 (Los Miuras): Puerto Belgrano vs. Pueyrredón; y en cancha 2 (Sarmiento): Argentino de Trenque Lauquen vs. Náutico de Mar del Plata.

A las 10: En cancha de Sarmiento, el local ante Saladillo Hockey; y en cancha de los Miuras, Viajantes vs. Independiente de Bahía Blanca.

A las 11.30 en cancha del Club Los Miuras: Club Banco Provincia vs. CUDS "B" de Mar del Plata.

A las 13 horas en cancha de Los Miuras: Club Atlético Roque Pérez vs. Talleres de Mar del Plata; y Argentino de Rojas vs. Barrio Norte de América.

A las 14.30: En el Club Los Miuras, el local frente a Once Unidos de Mar del Plata y en cancha de Sarmiento, Del Valle de Mar del Plata ante Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen.

A las 16, en cancha de Los Miuras: Argentino de Trenque Lauquen vs. Puerto Belgrano de Mar del Plata; y en cancha de Sarmiento Náutico de Mar del Plata vs. Pueyrredón de Mar del Plata.

A las 17.30 en cancha de Los Miuras: Club Banco Provincia de Mar del Plata ante Independiente de Bahía Blanca; y en cancha de Sarmiento, el equipo local ante Viajantes de Pergamino.

Cerrando el primer día de competencia, desde las 19 horas jugarán: En cancha de Sarmiento, Saladillo Hockey vs. CUDS "B" de Mar del Plata y en cacha de Los Miuras lo harán Estudiantes de Olavarría vs. Once Unidos de Mar del Plata.

