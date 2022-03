Comienza mañana el Campeonato Regional de Clubes en Junín

Desde mañana, Junín será sede de un nuevo Campeonato Regional de Clubes Hockey Femenino de Primera División, con la participación de 19 delegaciones de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

La competencia se disputará hasta el domingo inclusive y se desarrollará en la canchas de Sarmiento y Los Miuras, en las categorías C y D.

Ambas categorías se jugarán en simultáneo y el certamen estará divido por zonas: A y B. Sarmiento, último campeón, y Los Miuras son los dos equipos locales que participarán en esta edición.

La Zona A de la división C estará compuesta por seis equipos: Banco Provincia y Unión del Sur de Mar del Plata, Sarmiento de Junín, Saladillo Hockey de Saladillo, Independiente de Bahía Blanca y Viajantes de Pergamino.

Por otra parte, la Zona B tendrá cinco clubes participantes: Estudiantes de Olavarría, Los Miuras de Junín, Ferro de Trenque Lauquen, Once Unidos de Mar del Plata y Club del Valle de Necochea.

El Verde debutará en su cancha frente a Saladillo Hockey, mañana a las 10, mientras que Los Miuras se estrenarán ante Once Unidos, en condición de local.

Programación de partidos

Primera fecha del

Regional de Clubes “C”

Hoy:

10.00 - Sarmiento Junín vs. Saladillo Hockey

Mañana:

10.00 - Viajantes vs. Independiente

11.30 - Banco Provincia vs. Unión del Sur

14.30 - Los Miuras vs. Once Unidos

14.30 - Del Valle vs. Ferro

17.30 - Banco Provincia vs. Independiente

17.30 - Viajantes vs. Sarmiento

19.00 - Saladillo Hockey vs. Unión del Sur

19.00 - Estudiantes de Olavarría vs. Once Unidos



________________________________

