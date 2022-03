Los Miuras inició con triunfo sobre Yagua Pita su campaña en el campeonato de la Uroba

Los Miuras comenzó con éxito su calendario competitivo, el pasado fin de semana, en condición de local, por el campeonato de la Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires (Uroba).

Por la primera fecha, el conjunto juninense derrotó por 50 a 15 a Yagua Pita, de la ciudad de Rojas. El representativo local fue ampliamente superior a su par rojense y de esta forma inició con buen paso la temporada, en busca de igualar o mejorar su performance del año pasado.

En 2021, Los Miuras consiguió llegar a la gran final de la Copa de Plata del certamen de Uroba, instancia en la que cayó derrotado con Onas de Benito Juárez. En la próxima fecha, el club de Junín enfrentará como visitante a Huracán de Carlos Casares.

El fixture:

Fecha 2:

Yagua Pita vs Racing de Chivilcoy

Atl. 9 de Julio vs Kamikazes Colón

Huracán de Carlos Casares vs Los Miuras

Fecha 3:

Huracán vs Yagua Pita

Los Miuras vs Atl. 9 de Julio

Racing Chivilcoy vs Kamikazes

Fecha 4:

Yagua Pita vs Kamikazes Colón

Atl. 9 de Julio vs Huracán (CC)

Los Miuras vs Racing Chivilcoy

Fecha 5:

Yagua Pita vs Atl. 9 de Julio

Kamikazes Colón vs Los Miuras

Huracán (CC) vs Racing



____________________________________

Seguinos en Instagram