Facundo Crisafulli: “Gracias a Dios he vivido muchas experiencias”

Facundo Olaf Crisafulli es uno de los responsables de que Junín sea reconocido actualmente en el mundo del ciclismo. El deportista local dio sus primeros pasos arriba de la bicicleta desde muy joven, imitando a su padre y abuelo, y, tras su paso por la Selección Argentina, acostumbra a coronar sus carreras en el podio, dejando en lo más alto a su equipo.

En diálogo con Democracia, Crisafulli repasó sus años de carrera, dio detalles de su preparación diaria y adelantó cuáles serán sus próximos desafíos, de cara a lo que espera que sea un “mejor año”, en comparación a los últimos, marcados a fuego por la pandemia.

De familia

“Me introduje en el mundo del ciclismo por mi viejo”, destacó Facundo, consultado por sus inicios en el deporte. Es que, en la familia Crisafulli, el joven representa a la tercera generación que compite arriba de la bicicleta en circuitos nacionales e internacionales.

Antonio Crisafulli, su abuelo, fue uno de los precursores del ciclismo en la ciudad, e inculcó su pasión en su hijo, Gerardo, y su nieto, Facundo. Son más de 50 años en dos ruedas para la familia de deportistas.

En dicho sentido, Facundo explicó que se introdujo en el ciclismo a los 12 años, cuando su padre era entrenador del Club Ciclista Bragado y él comenzó a acompañarlo. “Me gustaba ir a ver, y de a poco me fui sumando”, detalló el deportista, que se subió a la bicicleta y, “luego de mucho tiempo pedaleando y sin correr”, descubrió un mundo nuevo.

Asimismo, destacó que compartir la pasión en familia “es espectacular”, porque le permite “disfrutar mucho más el deporte”. Como toda disciplina, el ciclismo exige mucha práctica, constancia y cierto conocimiento específico para tener éxito, y, en el caso de Facundo, tener familiares directos interesados en la materia le significó una gran herramienta.

Al respecto, explicó que no sintió presión por ser parte de una familia dedicada al deporte. “Me marcaron los pasos adecuadamente, no me presionaron cuando no debían”, enfatizó. En la misma línea, Facundo destacó que, luego de ser consciente de que la disciplina le gustaba, comenzó a exigirse por su cuenta, “cuando había grandes objetivos en juego”.

Actualmente, el joven es un deportista consagrado, que compite en la máxima categoría y obtiene cuantiosos galardones. No obstante, Facundo remarcó que ser un ciclista profesional “requiere de mucha responsabilidad”, y, en dicho sentido, agradeció que la pasión sea compartida: “que toda la familia entienda el nivel de exigencia y sacrificio es lo mejor”.

Por su parte, sus allegados siempre lo acompañaron, y por ello recordó que, desde muy chico, compitió en “diferentes partes del país”, por lo que lo consideraban “un viaje familiar”. La costumbre sigue intacta, y el deportista destacó que aún está junto a su familia en los encuentros: “Mi abuelo sigue yendo a las carreras”.

Celeste y blanco

Sin dudas una de las principales metas de todo deportista profesional es integrar el seleccionado y representar al país, y Facundo no es la excepción. Según detalló a Democracia, ser parte de la Selección Argentina fue su “sueño de toda la vida”, que tuvo la oportunidad de concretar años atrás.

En dicho sentido, el ciclista destacó que la posibilidad de vestir la celeste y blanca se le presentó a los 16 años, y es por ello que se convirtió en una de sus principales metas, en la cual trabajó hasta cumplirla. “Me empecé a tomar más en serio el deporte porque se podían cumplir objetivos grandes”, explicó.

Cabe destacar que Crisafulli estuvo ocho años en la Selección Argentina, en las categorías juvenil, sub-23 y Elite. En retrospectiva, admitió que “fue una experiencia espectacular”, que, sin dudas, siempre recordará. “Es lo más lindo que hay, a mí me llena de orgullo”, destacó.

Sin embargo, formar parte del conjunto nacional y competir en el nivel profesional requiere de sumo compromiso y constancia. Según explicó, Facundo organizaba su calendario acorde a las fechas que establecía la Selección, y por ello rechazó varias oportunidades que se le presentaron en ese entonces. Asimismo, destacó que siempre estuvo “disponible para los objetivos propuestos”, y mantuvo la intensidad de los entrenamientos para “llegar de la mejor manera” a cada encuentro.

Representar al país fue una de las tantas oportunidades que le brindó el ciclismo a Facundo. “Gracias a Dios he vivido muchas experiencias”, reflexionó.

Trabajo en equipo

Aunque se trate de un deporte individual, en el que cada corredor trabaja con su vehículo, en el ciclismo se compite en equipo. Facundo pertenece desde hace varios años al conjunto del Sindicato Argentino de Televisión, que, destacó, es “un equipo con muy buen nivel durante todo el año”, lo que, consecuentemente, brinda “muchas posibilidades”.

En dicho sentido, el deportista explicó a Democracia que disfruta del trabajo en equipo, dado que, en él, “cada corredor tiene su rol”, acorde al desarrollo de la competencia. Asimismo, detalló que, de ese modo, “se aprovecha el nivel de cada uno”.

Por su parte, Crisafulli es una pieza clave en el conjunto. Según explicó, su rol es el de “ordenar al equipo la mayor parte de la carrera”, y afirmó que, en las últimas dos temporadas, tuvo la responsabilidad de “esprintar para definir la carrera”. Sin dudas, su rol de definidor lo ha posicionado en el podio de numerosas competiciones.

Al respecto, el deportista explicó que trabajó “durante meses” para adecuarse al puesto, en el que hoy se siente “cómodo”. “Me ha tocado definir muchas carreras, el equipo confía en mí”, afirmó.

Preparación

El deportista profesional también dedica una considerable parte de su tiempo a los entrenamientos. De hecho destacó que dispone de entre 3 y 4 horas a diario, en promedio, para ello.

En dicho sentido, explicó que una parte sustancial de su preparación la realiza arriba de la bicicleta, en la que recorre cientos de kilómetros cada semana. De manera análoga, también remarcó la importancia de “entrenar en el gimnasio durante todo el año”, puesto que el cuerpo requiere de una preparación integral.

Es que, según destacó el ciclista, el deporte exige disciplina respecto a los hábitos alimenticios, y no sólo a los entrenamientos, para “ir afinándose”, lo que, afirmó, no se refiere a adelgazar, sino a quemar grasas.

Asimismo, las condiciones climáticas no son un contratiempo para los ciclistas profesionales, aún cuando las temperaturas son extremas. “Ahí es cuando se sufre un poco más, pero hay que salir a entrenar igualmente”, expresó Crisafulli, que, aun así, agradeció hacerlo en equipo o junto a otros colegas.

Próximas presentaciones

Consultado acerca de sus próximos objetivos, el ciclista admitió que establece metas a corto plazo, y “la presión pasa por llegar bien y cumplirlas”. En dicho sentido, destacó que, tras su presentación en la segunda edición de la Vuelta del Porvenir en febrero, “abril va a ser un mes de carreras”.

En efecto, el mes próximo se disputará la Vuelta a General Alvear, en Mendoza, la Vuelta Formosa Internacional y el Campeonato Argentino de ruta en San Juan. En mayo también se celebra La Clásica 1° de Mayo, en Salta.

Por consiguiente, destacó que se entrena, principalmente, para llegar en buen estado a San Juan, pero también se alista para el Campeonato Argentino de pista, del que aún no se dispone información respecto a fechas y locación.

“Tengo muchas ganas de competir en el Campeonato Argentino de pista y hacerlo de la mejor manera”, subrayó.

Por último, el deportista también explicó que prepararse físicamente para la próxima temporada es también una de sus tantas metas a corto plazo. Al respecto, destacó que espera hacer “una muy buena pretemporada en invierno”, lo que, a su juicio, le faltó el año anterior.

Biografía

Datos personales

Nombre: Facundo Olaf Crisafulli.

Edad: 25 años.

Profesión: Ciclista, categoría Elite.

Por el mundo

Italia

Crisafulli visitó el país europeo con el seleccionado nacional para participar en los “Seis días de Fiorenzuela”, desarrollada en el velódromo "Atilio Pavesi". Estados Unidos

El juninense se hizo presente en Pensilvania, en el marco de diferentes competencias disputadas en América del Norte. Allí finalizó séptimo en la prueba Omnium. México

Allí participó del Panamericano de Elite, junto a la Selección nacional, en 2016. La competencia se realizó sobre pista en la localidad de Aguascalientes. Escocia

En el marco del Campeonato Mundial Juniors, disputado en Glasgow, el ciclista alcanzó el cuarto lugar en la clasificación final. Uruguay

El ciclista participó en contadas ocasiones de la tradicional “Vuelta Ciclista al Uruguay”, en este caso no con la Selección, sino con su equipo local.





