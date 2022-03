Empezó el torneo “Amistad” 2022 de handball

El domingo se inició en nuestra ciudad el torneo “Amistad” organizado por la Asociación Juninense de Balonmano (Ajubal), tanto en damas como en caballeros.

Los equipos de handball del Club Rivadavia de Junín, que dirige el profesor Gustavo Hernández, recibieron a sus pares de la Unabal (integrado por jugadores de la Femebal) y a Belgrano de San Nicolás, disputándose los encuentros en el gimnasio de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Unnoba).

Los resultados

Buen marco de público asistió a presenciar los partidos de damas (tres cotejos) y de caballeros (ocho encuentros) y los resultados que se registraron fueron los siguientes:

En caballeros: Unabal 32 vs. Rivadavia de Junín “B” 20; Belgrano de San Nicolás “A” 39 vs. Unabal 26; Belgrano de San Nicolás “B” 29 vs. Rivadavia de Junín “B” 24; Unabal 40 vs. Belgrano de San Nicolás “B” 24; y Rivadavia de Junín “A” 29 vs. Belgrano de San Nicolás “A” 37.

En damas: Unabal 36 vs. Rivadavia de Junín 12; Belgrano de San Nicolás 42 vs. Rivadavia de Junín 21 y Unabal (Unidos Amigos del Balonmano) 27 vs. Belgrano de San Nicolás 23.