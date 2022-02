Ledesma: “Si entramos en el marcador ya es una recompensa al laburo que hacemos”

La actividad hípica es pasión en nuestro país y en la localidad de Pasteur, en el vecino Distrito de Lincoln, también se manifiesta el amor por los sangre pura de carrera (SPC), con el trabajo silencioso pero eficaz del cuidador Fabián Ledesma.

El emocionante deporte de las carreras de caballos tiene en la comunidad pasteurense, de menos de tres mil habitantes, a un stud con alrededor de veinte animales y entrevistado por Inyer Yosué, de la revista especializada “Palermo”, Ledesma se refirió a su actividad en el pueblo ubicado a unos cuatrocientos kilómetros de la Capital Federal y de los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata.

Uno de los representantes equinos de Ledesma, la yegua “Surprise Again”, de seis años e hija de “Sebi Halo”, corrió con los colores de la caballeriza Octubre 17 y luego de cinco carreras con esa chaquetilla pudo ganar, para alegría de su cuidados, sus allegados y de la comunidad toda de Pasteur.

Fabián Ledesma, quien se inició desde chico en el rubro, domando ponys y posteriormente dedicándose a los SPC, destacó el entusiasmo que tiene al poder competir en los hipódromos citados y hasta ganar ante ejemplares de primer nivel.

Inicialmente, en relación a como prepara a sus ejemplares en Pasteur, comentó: “No tenemos cancha, no tenemos hipódromo, no tenemos nada. Vareamos en las calles del pueblo, en recta, así nos arreglamos. Podés encontrarte con un auto de frente, un camión o un tractor, pero tratamos de estar en los horarios donde transita menos gente. Existen los pros y las contras. Como ventaja se puede decir que el animal libera mucho estrés en las tardes, porque en vez de estar en un box, se cuelga debajo de un roble que da bastante sombra, y de cierta manera se siente en un hábitat más cercano al de su naturaleza. Como obstáculo, principalmente hay que mencionar que estamos en desventaja al venir, porque tenemos un viaje de por medio que el caballo debe superar. Nosotros entrenamos para correr, no para viajar, y siempre decimos: tenemos que tener tres cuerpos más para poder ganar”.

Trabajo diario en el pueblo

Luego de comentar que “Somos conscientes que es una competencia en la que pueden ocurrir muchas cosas. Si entramos en el marcador, ya es una recompensa al laburo que hacemos”, se refirió al silencioso trabajo diario: “Prácticamente estoy solo. Soy vareador, peón y entrenador. Hay un patrón al cual le gustan mucho los caballos y a veces va a las tardes a darme una mano”, mientras que en relación a “Surprise Again”, yegua nieta de “Alpha Plus” que ganó recientemente en Palermo, expresó:

“Llegó a mis manos porque los dueños decidieron probar un tiempito a ver si podía salir de perdedora. Había sido adquirida para madre, pero la entrenamos, la pusimos a punto y pudimos ganar”, recalcó haciendo referencia final al impulso de esta pasión que se lleva muy adentro, por las inmensas ganas de intentar cruzar el disco para tomarse la soñada foto en el recinto de vencedores.

